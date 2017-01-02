（影音）籲政府「給人才舞台」 玖壹壹集郵世界冠軍

玖壹壹乘坐高級遊艇。（混血兒提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕玖壹壹預計今年推出新專輯，昨晚搶先在網路曝光全新單曲《我是冠軍》MV，歌詞不僅正向激勵，MV也請到不少台灣的「世界冠軍」，像是超馬好手林義傑、甜點冠軍陳立喆、調酒冠軍郭植伶等人入鏡，告訴歌迷：「機會是留給準備好的人。」

調酒冠軍郭植伶。（擷取自YouTube）

其中一段歌詞：「所有的負面評價，根本就懶得理他，所有看衰的話，我將它通通吞下，在背後，你不要廢話，我請你，快閉上嘴巴，我即將要爬上頂端，你慢慢的抱怨吧！」讓不少網友解讀是在反嗆酸民。

林義傑也在MV客串。（擷取自YouTube）

《我是冠軍》MV斥資200萬元打造，費時3天拍攝，也體驗了在高雄愛河上乘坐華麗遊艇飆速的快感。整部MV的動畫製作足足花了1個月，由於MV中設定3人有賽車畫面，原本團員以為可以玩真賽車，但最後只給他們玩電動型的小賽車，且依然有模有樣穿上整套的專業賽車裝，這讓3人還是玩得相當開心。歌曲昨晚上線後，在1天內點閱就逼近30萬，玖壹壹希望政府和企業能夠給人才一些機會和舞台，未來讓這些人也能在國際上發光發熱，產出更多「世界冠軍」。

甜點冠軍陳立喆（左二）替玖壹壹做了精緻的哈雷機車甜點。（擷取自YouTube）

相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）