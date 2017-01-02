恭喜！玉女楊采妮 42歲懷胎5個月

楊采妮（左）與李心潔（中）、梁詠琪（右）跨年時，拿枕頭遮肚子，就被懷疑有孕。（翻攝自李心潔微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲「一代玉女」港星楊采妮，2013年與圈外男友邱韶智在新加坡結婚，兩人愛情長跑18年，一路走來分分合合，楊采妮更一度為愛息影。曾經她與邱韶智合開公司，闖蕩商界，未料經營不善，2003年公司倒閉，楊采妮才復出拍片時更坦言兩人分手，但後來又復合決定牽手共度一生。

楊采妮今坦承已懷孕5個月。（翻攝自楊采妮微博）

據《蘋果日報》報導，楊采妮結婚3年多，卻始終未傳出懷孕消息，直到日前好姐妹李心潔、梁詠琪，特地飛到新加坡陪她跨年，而楊采妮在照片中刻意拿抱枕遮肚，才被網友懷疑似乎懷孕了，楊采妮今也透過經紀人證實懷孕5個月，但腹中寶寶的性別則不願曝光。

楊采妮（左）與老公邱韶智（右）愛情長跑16年。（翻攝自楊采妮微博）

楊采妮和李心潔、梁詠琪、許茹芸是演藝圈知名的姐妹淘，近年來好友李心潔、梁詠琪紛紛生子，也讓楊采妮想當媽了。事實上，楊采妮曾透露非常喜歡小孩，還吃中醫調養身體，更向梁詠琪取經，如今終於懷孕，也讓姐妹淘相當興奮。

好友梁詠琪（右）日前才帶著孩子到新加坡，與楊采妮（左）相聚。（翻攝自楊采妮微博）