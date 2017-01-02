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《甘味》女星抗癌1年曬平頭照 想回舞台吐心聲

2017/01/02 18:47

李沁凝在《甘味人生》中飾演臥底警察，在星途看好時突然得知罹癌。（合成圖，翻攝自李沁凝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人李沁凝在本土劇《甘味人生》飾演臥底警察JOJO而受到關注，耕耘10年的演藝事業有了起色，卻在前年7月宣告罹患卵巢癌，堅強的她歷經9次化療並把剪去一頭長髮，於日前在臉書上分享2016年整年抗癌的過程，並期許自己能在未來以「3.0版沁凝」 再次站上喜歡的戲劇舞台。

李沁凝表達她唯一不能放棄的是演員的身分，希望能再次站上最喜歡的舞台上。（翻攝自李沁凝臉書）

李沁凝曾參與《世間情》、《甘味人生》等戲劇演出，在星途備受矚目時得知自己罹癌，她上月31日回顧自己抗癌的一年，回憶充斥著開刀、打針、化療、吃藥，雖然漫長但她認為「在死亡面前這都是小事，還有什麼好執著？」樂觀的她熬過一次次的化療，因此更珍惜在外走走、看喜歡的天空、開心大笑的時間。

熱愛演戲的李沁凝最後也表示，人生中若是要做好一件事才算圓滿，那會她會堅持做下去，「無法放棄的⋯不是當一個明星，而是我是一個演員！」

李沁凝年末在臉書上分享抗癌的過程，她保持著樂觀的心態積極面對。（翻攝自李沁凝臉書）

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