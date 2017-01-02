（影片）林俊傑跨年出包神carry 懊惱自評30分

林俊傑跨年一連演出7首歌曲，讓粉絲大飽耳福。（華納提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「JJ」林俊傑31日在中國江蘇衛視開唱，一連演唱多首經典歌曲讓粉絲們為之瘋狂，一展精湛唱功獲讚是「行走的CD」，但他卻只給了這個表演30分，甚至懊惱自責而低頭不語。

林俊傑因為器材異常，只給了跨年舞台表演30分。（翻攝自林俊傑臉書）

林俊傑當天彩排時就被工作人員大讚是最認真且過程相當順利的一位歌手，不過據《中國時報》報導，林俊傑當天一登台就發現耳機故障，幾乎聽不清楚音樂和自己的聲音，雖然以零失誤的狀態完成演出，但敬業的他還是感到十分沮喪，認為對不起歌迷，經紀人也透露：「他實在太懊惱，結束後低頭不語。」節目導演則表示器材可能是因為受到電波頻率干擾才會導致異常。

林俊傑認真的態度讓工作人員大讚。（翻攝自林俊傑臉書）

林俊傑直至回到飯店休息才卸下心頭擔，恢復跨年玩樂的愉悅心情，和工作人員一起合拍最近超夯的假人影片，影片中所有人像是被定住一樣都保持著當下的動作，接著眾人在倒數前回復超high模式，其中林俊傑在回復動作後在電視機前興奮地又是狂歡跳舞、又是左右打拳，被粉絲笑說是「林三歲」。

相關影片（影片擷取自臉書，如遭移除請見諒。）