（影音）脫下外套防洩Apink春光 BTOB紳士舉動被讚翻

「BTOB」被拍到貼心脫下外套，給穿短裙的「Apink」成員防走光。（擷取自MBC）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓近日三大電視台接續舉行歌謠祭典，聚集大批偶像團體，更推出許多團體跨團的合作舞台，讓觀眾相當興奮。日前，MBC舉行音樂大祭典，男團「BTOB」被鏡頭拍到脫下外套，給穿著短裙的女團「Apink」蓋大腿，暖男舉動瞬間融化粉絲的心，大讚「果然是BTOB，太暖了」。

「Apink」日前在MBC盛典「歌謠大祭典」中表演。（擷取自MBC）

「BTOB」當天被安排坐在「Apink」後方，正好被鏡頭拍到，「BTOB」成員炫植、Peniel、鎰勳等人，脫下紅色外套給身穿短裙的「Apink」成員，遮住大腿防止曝光，隨後「BTOB」成員陸星材發現哥哥們的紳士舉動，也脫下外套要讓給「Apink」，沒想到「Apink」成員腿上都已經有外套了，陸星材只好默默把外套放在自己腿上，逗趣畫面也讓粉絲笑翻。

「BTOB」日前出席MBC盛典「歌謠大祭典」。（擷取自MBC）

事實上，「BTOB」和「Apink」曾經是「CUBE娛樂」的同期練習生，兩團在出道前就已培養深厚感情，日前「Apink」初瓏在節目上為了友情測試，向「BTOB」昌燮借500萬韓幣（約台幣13.5萬元），沒想到對方立刻答應，可見兩人的好交情。

相關影片：（影片擷取自WithBeat_위드비트Twitter，如遭移除敬請見諒）

161231 MBC 가요대제전 #비투비 #육성재 @BTOB_6SJ #에이핑크

비투비가 못 벗고 에이핑크 무릎에 덥고ㅜㅜ상남자들

성재도 벗고 자기 무릎엨ㅋㅋㅋㅋ

귀여워><

（수정본...） pic.twitter.com/dhSOWc8QRA — WithBeat_위드비트 （@WithBeat_BTOB） 2016年12月31日