（影音）陳喬恩撂閩南語被笑翻 吳奇隆貼心救援

陳喬恩（右）在台上說出「不輪轉」的閩南語，瞬間笑場。（擷取自新浪娛樂）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人陳喬恩與吳奇隆日前參加中國電視劇的年度盛會「國劇盛典」，獲封「港台影響力男女演員」。陳喬恩在台上表示要用「閩南語」向觀眾拜年，沒想到一開口「不輪轉」的閩南語讓現場笑翻，一旁吳奇隆趕緊貼心出面救援。



陳喬恩（右）和吳奇隆（左）拿「港台影響力男女演員」獎。（翻攝自「安徽衛視國劇盛典」微博）

陳喬恩和吳奇隆被主持人要求向觀眾拜年，陳喬恩則提議要用「特別一點」方式，選擇用閩南語向觀眾拜年，隨後又自嘲自己閩南語說得很爛，吳奇隆則立刻回應要幫她翻譯，陳喬恩則先簡單地說，「大家好，呷飽沒，我攏嘸呷」，聽起來閩南語還算不錯，沒想到下一句說到「因為今天是頒獎典禮，祝福大家新年快樂、萬事如意」，「不輪轉」的閩南語立刻破功，讓現場笑翻，連陳喬恩都感到害羞，趕緊用花遮住臉，幸好吳奇隆在一旁翻譯，成功救援。

陳喬恩（中）。（翻攝自「安徽衛視國劇盛典」微博） 吳奇隆日前出席安徽衛視「國劇盛典」。（翻攝自吳奇隆微博）

（相關影片約2分35秒處：影片擷取自秒拍，如遭移除敬請見諒）