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Rain大玩純黑誘惑 15日回歸送上《最美的禮物》

2017/01/02 15:24

南韓天王Rain將在15日帶著新專輯回歸歌壇，今天搶先公開一張「純黑誘惑」的概念照。（翻攝自RAIN. Company）

〔記者陳昱均／綜合報導〕睽違5年後，特地選在跨年夜襲台並與台灣的「雲」（Rain的粉絲名稱）一起倒數迎接2017年到來的南韓天王Rain，除了在見面會上勁歌熱舞、演唱經典曲目，甚至耐心回答粉絲提問、親切與幸運粉絲在台上大玩自拍外，也不忘向台粉們宣傳自己即將在15日帶著新專輯正式回歸歌壇，今天（2日）Rain就提前公開了專輯的概念宣傳照與主打歌曲名，令歌迷們期待不已。

Rain才剛與台灣粉絲們一起跨年迎接2017。（記者王文麟攝）

Rain今天透過出來自立門戶的公司「RAIN. Company」網站，公開了一張他身穿黑衣、頭戴羽毛黑帽，並在全黑背景中只露出完美側臉的專輯概念照，頸部配戴的銀色項鍊以及黑色毛衣底下依然十分明顯的健美胸肌，也成為亮點之一；不僅如此，他還宣布了主打歌的歌名就叫做《最美的禮物》，公司相關人士也透露：「隔了3年才發表新專輯，Rain將會透過合作展現新的舞台，請大家多多期待。」此外，Rain在15日正式回歸前，就會先在綜藝節目《花樣旅行》中現身，還會透過新專輯的預告、花絮、編舞影片甚至是「V APP」直播等管道提前與粉絲見面，一解大家的相思之情。

到目前為止，Rain的新專輯風格都非常神秘，令人相當期待。（翻攝自RAIN. Company）

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