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被前男友3理由狠甩 Kiwebaby收起乳房徵女伴

2017/01/02 15:59

Kiwebaby手拿玫瑰花公開徵女友。（翻攝自Kiwebaby臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前《大學生了沒》固定班底「Kiwebaby」張朵因大膽作風和嗆辣個性話題不斷，曾和直男交往的他因為失戀，斷髮宣告重返男兒身，更公開徵女友。而他透露心境改變的起點，是因為當時的男友提出分手的3大原因，才讓他有所覺悟。

Kiwebaby近日開始會曬出男裝照。（翻攝自Kiwebaby臉書）

Kiwebaby表示對方提分手的理由是「愛慕虛榮、濃妝豔抹、負面新聞」，但他表示自己小時候十分羨慕美女的生活，於是慢慢藉由改變自己得到從未有過的快樂，「光是被男人欣賞這點就夠我回憶一輩子了」，但他也因此迷失自己，因為前男友的話讓他醒悟，於是他決定「收起了乳房，少了事業線，也許讚和賣點都比以前少了很多很多，但我並沒有過得比較不快樂」。

Kiwebaby（左）心情似乎已從失戀中走出。（翻攝自Kiwebaby臉書）

Kiwebaby昨夜PO文，笑稱自己每當看到女廁大排長龍，就會覺得自己是個男生這件事是非常開心，還不忘曬出手拿玫瑰花的照片說：「開始徵女友。有人要報名嗎？」似乎下定決心重振雄風，接納男兒身的自己。

Kiwebaby透露轉變原因。（翻攝自Kiwebaby臉書）

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