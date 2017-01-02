田中實加身世造假 導演黃銘正：片中灣生都是真的

《灣生回家》導演黃銘正今出面說明。（記者陳逸寬攝）〔記者盧家豪／台北報導〕《灣生回家》作者田中實加假冒日本人身分穿幫引起軒然大波，《灣生回家》紀錄片導演黃銘正今發聲，他說：「片中的灣生都是真的！」和田中實加不會聯絡，也不想聯絡！強調今出面都是為了捍衛灣生和電影的真實。

黃銘正說：「她（田中實加）對我來說很神秘，她的事情雖和灣生畫上等號，但她個人問題影響到其他人，對灣生不公平， 我想捍衛的是電影真實的部分，和這些信任我的灣生。」，「希望陳小姐（田中實加）的事情不要影響到灣生。」

黃銘正也反問現場媒體，為什麼謊言氣球越來越大，到今天才爆發，先前寫過很多澄清，卻沒人要看，希望有人能調查清楚。

《灣生回家》導演黃銘正今出面說明。（記者陳逸寬攝）黃銘正說，事發到現在兩人也都沒有聯絡，對他而言，田中實加只是製片方，也給拍片很大空間，未左右拍攝內容和過程。他多次重申，片中灣生的故事都是真有其人，絕非杜撰，至於沒拍到的灣生，他則不清楚，書也只是稍微翻過，不過田中實加還是有功勞，畢竟《灣生》概念是她起得頭。

《灣生回家》一書，全台賣出5萬多本，還獲金鼎獎肯定，紀錄片更創下全台3000多萬票房，讓廣大讀者觀眾感動不已，今卻傳出作者身分造假，讓不少人感到相當失望。