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確定了！奇異博士《雷神3》合體索爾、浩克

2017/01/02 14:40

奇異博士（左）被確定將會出現在《雷神索爾3：諸神黃昏》中，與浩克（中）、索爾（右）一起打擊惡勢力。（翻攝自comingsoon.net）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在去年8月份時，《雷神索爾3：諸神黃昏》導演泰卡瓦提提就曾於自己的推特上轉PO出一張索爾手上拿著寫著布里克街117號A（117A Bleecker St.）的小紙條，由於這個地址正是奇異博士在紐約「至聖所」的住址，當時就一度引發熱烈討論，認為奇異博士很可能會出現在《雷神3》中；而《奇異博士》於去年底正式上映後，在彩蛋中果然就出現了索爾跑到紐約登門拜訪奇異博士，希望他能幫忙協助尋找父親奧丁（Odin）的片段，當時就已經大致可以知道奇異博士應該會在《雷神3》中尬一角，現在迪士尼官方也正式確認他將會參演該片，讓奇異博士、索爾、浩克這3名超級英雄一起出現在同部片中。

索爾在《奇異博士》片尾彩蛋中，親自到奇異博士在紐約的「至聖所」拜訪，希望他能幫忙協尋失蹤的父親奧丁。（翻攝自推特）

迪士尼日前在他們的「D23」網站上的一篇《2017年最令人期待的迪士尼事物》新聞稿中，就寫道：「將在11月正式上映的《雷神索爾3：諸神黃昏》，將會讓索爾、浩克與奇異博士齊聚一堂，來共同抵禦那些來自銀河的舊面孔或新出現的壞蛋們」，雖然只有這樣短短一句，也沒有多透露奇異博士的戲份究竟會有多少，不過仍然引發熱烈討論，讓人相當期待奇異博士在從自己的獨立電影「出道」後，首次與「復仇者聯盟」的英雄成員們一起聯手打擊惡勢力的時刻。

現在除了索爾（右）、洛基（左）這對「神兄弟」以及早就確定會參演的浩克外，《雷神3》陣容又確定加入了奇異博士，讓粉絲期待不已。（翻攝自臉書）

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