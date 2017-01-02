嫌觀眾手髒？男星握完手上台急消毒被罵翻

羅比威廉斯在跨年夜的演出上與台下觀眾握完手後，就馬上返回台上掏出消毒液清潔手部，此舉被網友罵翻。（翻攝自鏡報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕看到心儀的偶像，人人都難免會想上前一睹風采，若能夠更加近距離接觸到對方，例如握手、抱抱等，更是會令人激動到難以自己；不過，這種肢體接觸對於藝人本身來說，卻可能是一種困擾與負擔，即使能藉此與粉絲拉近距離，但或許並不是他們所希望遇上的，「壞小子」羅比威廉斯就因在跨年夜的演出上，握完觀眾的手之後，馬上上台拿消毒液清潔手部，還面露嫌棄表情而被網友罵爆。

羅比威廉斯特地在跨年夜開唱與粉絲共度，沒想到卻因疑似嫌棄觀眾手髒而拿出消毒液清潔的行動挨轟。（翻攝自羅比威廉斯臉書）

在跨年夜當天，羅比威廉斯於英國衛理公會中央禮堂舉辦了一場演唱會，這次演出還透過BBC實況轉播，讓無法到現場的人也能夠一起同歡迎接新年；在與現場觀眾一起跨完年之後，羅比威廉斯在演唱蘇格蘭民歌《友誼萬歲》時，興奮下台去與大家進行互動，不管是牽手還是擊掌樣樣來，讓現場氣氛被炒熱到最高點。

羅比威廉斯下台與現場觀眾們互動，不管牽手還是擊掌樣樣來。（翻攝自每日郵報）

不過，就在他返回台上時，就被目擊連忙掏出一罐手部消毒清潔液往自己手上塗抹，臉上更露出一副嫌棄的表情，這個畫面馬上被網友截圖下來，並在推特上揶揄這個舉動根本是「2017年最經典瞬間」，還有人狠虧他這麼害怕嫌棄觀眾髒，下次乾脆穿著全套防護衣讓其成為最新流行算了，但也有粉絲跳出來護主，表示羅比威廉斯患有焦慮症跟強迫症，認為他這樣防護自己是很正常的事，大家根本沒必要對此大驚小怪。

羅比威廉斯面露嫌棄表情、急忙拿消毒液清潔手部的畫面，全都隨著實況轉播讓全世界的粉絲都看到，此舉也被網友嘲諷是「2017年最經典的瞬間」。（合成圖，翻攝自推特） 網友狠虧羅比威廉斯下次乾脆穿全套防護衣演出算了。（翻攝自每日郵報）

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