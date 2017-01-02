BEAST自立門戶出來闖 神話Eric暖心給建言
對於BEAST（左）現在出來自立門戶的情況，前輩「神話」的隊長Eric出來給予他們一些建議。（合成圖，翻攝自Instagram、Money S）
〔記者陳昱均／綜合報導〕成軍7年、並在去年10月15日時與原所屬社「Cube娛樂」之間的合約正式到期的南韓男團「BEAST」，在與前東家和平分手後，5名成員自立門戶、成立新公司「Around US娛樂」來活動，現在已經在12月31日舉辦了2場跨年見面會與粉絲共同迎接這充滿希望的新的一年。然而，BEAST目前還有團名商標註冊權、歌曲著作權等問題要跟前東家協商，未來可能得面臨得暫時用不同團名、不得演唱過去舊歌的艱難情況，對這些問題相當有經驗的前輩團「神話」隊長Eric，就給予BEAST暖心的建言來鼓勵他們不要氣餒繼續走下去。
BEAST在與原所屬社「Cube娛樂」之間的合約正式到期後，現在成立了自己的新公司「Around US娛樂」來活動。（翻攝自Around US娛樂Instagram）
今年就要迎接出道第19個年頭的南韓長壽男團「神話」，在2003年與前東家「SM娛樂」合約到期後，就與「Good EMG」簽約，對方也因此擁有了神話團名商標權的使用權；之後，他們又將神話的商標權讓渡給「Joon Media」（原Open World娛樂），但神話後來決定離開「Good EMG」，自己成立「神話公司」，雙方因此為了商標權問題鬧上法院，結果神話在這場官司中敗訴，被判決需支付對方3億6670萬韓元（約1千萬台幣）的商標使用費，這也導致了他們在2013年的正規11輯《THE CLASSIC》的專輯封面中，無法使用團名商標，只能以LOGO代替，好不容易在2015年5月、過了整整12年後，才終於贏回了完全屬於自己的團名商標使用權。
南韓長青偶像團「神話」，過去也曾有過與BEAST現在相似的經歷，在睽違12年之後，才終於奪回自己團名的商標使用權。（翻攝自神話官方臉書專頁）
由於曾經有過這樣的經歷，也相當能夠理解BEAST成員們不惜吃苦也要自己出來攜手組公司活動的決心，因此神話的隊長Eric最近在接受《SPOTV STAR》訪問時，就給予這些後輩一些建議，他先是說道：「當一間公司與其旗下的團體之間出現意見分歧之時，最重要的就是成員們能夠團結起來、共同面對。」而雖然Eric雖無奈認為，這種事情其實並沒有什麼快速的解決之道，不過仍表示只要成員們有著共同的目標，並願意為此攜手努力前進，就一定能夠找到突破此困境的方法，並暖心為他們應援：「希望大家都能夠一起得到幸福的結局就好了」，這種前後輩之間的情誼相當讓人感動。
Eric以過來人的身分給予後輩BEAST建言與鼓勵。（翻攝自神話官方臉書專頁）
相關新聞
- 前世是古人？韓流明星撞臉特輯
- 神話Eric化身廚神 《一日三餐》收視猛飆
- 成家輕鬆住 正學區別墅
- 李玟雨曝Eric演戲為神話 18年不解散有原因
- （有片）帥過頭？神話前進的「美國保鑣」超搶眼
- 國家新創獎 生醫研發躍進
- 神話搶下年後頭香！海外巡演首站2/4獻寶島
- 長壽偶像「神話」明年登台唱 熟男萌扮皮卡丘
- BEAST成立新公司後首個公開活動！將辦見面會與粉絲齊跨年
- BEAST攜新公司再出發！梁耀燮：請為我們5人應援
- BESAT守合體約定 另組新公司與前東家和平分手
- 韓團粉絲團結一心 拿偶像手燈上街倒朴槿惠
- BEAST終於將自立門戶！新公司名就叫「Good Luck」
- 神話金烔完來真的！連3周上街頭反朴槿惠
- 神話金烔完反朴槿惠 連續2周都上街頭抗議
- BEAST傳將簽約新公司 不排除更換團名
- 寶刀未老！神話年末演唱會 門票3分鐘就秒殺
- 又一團不敵七年魔咒 Rainbow下月確定解散
- 《海英》接力登台 1個浪漫1個懸疑
- BEAST傳不續約將自組公司 2PM玉澤演表支持