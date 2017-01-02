BEAST自立門戶出來闖 神話Eric暖心給建言

對於BEAST（左）現在出來自立門戶的情況，前輩「神話」的隊長Eric出來給予他們一些建議。（合成圖，翻攝自Instagram、Money S）

〔記者陳昱均／綜合報導〕成軍7年、並在去年10月15日時與原所屬社「Cube娛樂」之間的合約正式到期的南韓男團「BEAST」，在與前東家和平分手後，5名成員自立門戶、成立新公司「Around US娛樂」來活動，現在已經在12月31日舉辦了2場跨年見面會與粉絲共同迎接這充滿希望的新的一年。然而，BEAST目前還有團名商標註冊權、歌曲著作權等問題要跟前東家協商，未來可能得面臨得暫時用不同團名、不得演唱過去舊歌的艱難情況，對這些問題相當有經驗的前輩團「神話」隊長Eric，就給予BEAST暖心的建言來鼓勵他們不要氣餒繼續走下去。

BEAST在與原所屬社「Cube娛樂」之間的合約正式到期後，現在成立了自己的新公司「Around US娛樂」來活動。（翻攝自Around US娛樂Instagram）

今年就要迎接出道第19個年頭的南韓長壽男團「神話」，在2003年與前東家「SM娛樂」合約到期後，就與「Good EMG」簽約，對方也因此擁有了神話團名商標權的使用權；之後，他們又將神話的商標權讓渡給「Joon Media」（原Open World娛樂），但神話後來決定離開「Good EMG」，自己成立「神話公司」，雙方因此為了商標權問題鬧上法院，結果神話在這場官司中敗訴，被判決需支付對方3億6670萬韓元（約1千萬台幣）的商標使用費，這也導致了他們在2013年的正規11輯《THE CLASSIC》的專輯封面中，無法使用團名商標，只能以LOGO代替，好不容易在2015年5月、過了整整12年後，才終於贏回了完全屬於自己的團名商標使用權。



南韓長青偶像團「神話」，過去也曾有過與BEAST現在相似的經歷，在睽違12年之後，才終於奪回自己團名的商標使用權。（翻攝自神話官方臉書專頁）

由於曾經有過這樣的經歷，也相當能夠理解BEAST成員們不惜吃苦也要自己出來攜手組公司活動的決心，因此神話的隊長Eric最近在接受《SPOTV STAR》訪問時，就給予這些後輩一些建議，他先是說道：「當一間公司與其旗下的團體之間出現意見分歧之時，最重要的就是成員們能夠團結起來、共同面對。」而雖然Eric雖無奈認為，這種事情其實並沒有什麼快速的解決之道，不過仍表示只要成員們有著共同的目標，並願意為此攜手努力前進，就一定能夠找到突破此困境的方法，並暖心為他們應援：「希望大家都能夠一起得到幸福的結局就好了」，這種前後輩之間的情誼相當讓人感動。

Eric以過來人的身分給予後輩BEAST建言與鼓勵。（翻攝自神話官方臉書專頁）