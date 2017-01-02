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《紅白》4新招奏效 搶回收視失土

2017/01/02 12:32

第67屆《紅白歌唱大賽》由有村架純、傑尼斯夯團「嵐」成員相葉雅紀擔綱主持。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本跨年盛事第67屆《紅白歌唱大賽》日前精彩落幕，今年找來女星有村架純、傑尼斯夯團「嵐」成員相葉雅紀擔綱主持，並祭出2016年爆紅新星、電影話題、搞笑短劇等精彩演出，前、後半場收視各自創下35.1%、40.2%的好成績，比起去年各自上漲0.3%、1%，成功恢復《紅白》歷年收視水準。

夯劇《月薪嬌妻》男女主角星野源登上《紅白歌唱大賽》演出，劇中老婆新垣結衣在台下甜笑助陣。（翻攝自網路）

去年《紅白》前、後半場收視率僅有34.8%、 39.2%，下半場更創下歷屆收視新低紀錄，讓主辦的NHK電視台面子掛不住。本屆《紅白》為恢復往年收視水準，並彌補國民天團「SMAP」缺席遺憾，祭出不少吸睛新招，包括年度爆紅諧星PIKO太郎，與「諧星女神」渡邊直美搞笑合體；夯劇《月薪嬌妻》男女主角星野源、新垣結衣同場加持；搭上賣座動畫片《你的名字》熱潮，由樂團「RADWIMPS」演唱《你》片主題曲《前前前世》；歌姬宇多田光首次參加等，打造豪華演出陣容。

爆紅諧星PIKO太郎日前登上《紅白歌唱大賽》爆笑演出。（翻攝自網路）

此外，演出中也安排主持人塔摩利、諧星松子DELUXE扮演「夫婦」搞笑串場，並不時穿插夯片《正宗哥吉拉》電影畫面，讓哥吉拉以畫面方式「奇襲」東京，種種創新成功寫下收視佳績，扳回一城。緯來日本台將於7日晚間8點播出《紅白》中文字幕版。

塔摩利、諧星松子DELUXE在本屆《紅白歌唱大賽》中，扮演忘了帶邀請函無法進場的迷糊夫婦，搞笑串場。（翻攝自網路）

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