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邵雨薇狗毛剪刀手 吳慷仁瞬間光禿禿

2017/01/02 11:02

影帝吳慷仁為戲落髮。（緯來提供）〔記者洪素津／台北報導〕金鐘影帝吳慷仁在緯來電影台自製電影《我的禮物》飾演癌症患者，首度為戲剃光頭。只見吳慷仁深吸一口氣，一鼓作氣開始剃髮，瞬間影帝秒變河童。落髮過程最後一刀讓邵雨薇下手，只見她興奮的說：「我的手感肯定專業，因為我在家常幫狗剃毛！」

為了挑戰癌症角色，吳慷仁在《我的禮物》有光頭造型，但一開始討論不剃頭，靠特殊化妝即可，吳慷仁灑脫的說：「如果這戲每天得花2、3個小時上頭套，我真沒這耐性，而且我下一部戲是平頭造型，乾脆直接剃光吧

導演王鼎霖為了讓吳慷仁感受用剃刀剃頭的感覺，犧牲自己的頭髮讓影帝試試手感。（緯來提供）導演王鼎霖為了讓吳慷仁感受用剃刀剃頭的感覺，犧牲自己的頭髮讓影帝試試手感，影帝笑說：「太感動了！看我剃得多像藝術品，我把導演也剃光好了，讓他客串演癌症患者」但吳慷仁剃完後說：「不緊張，當下就是，好好的剃吧！第一次剃光頭，以前最短是個平頭，這次是完全光，而且剃完立刻發現，天氣有點涼意了。」

就在吳慷仁拍落髮戲的同時，邵雨薇也跑去看，直說：「有點興奮，也很心疼慷仁，想要走過去抱抱他，不過慷仁剃完還是很帥啊」劇情最後，安排邵雨薇替吳慷仁剃完最後一撮頭髮，邵雨薇搞笑說：「最後一刀，我剃得超開心，因我常替狗修肚子毛，對剃刀的刻度幾公分都很清楚，是專業級的

影帝吳慷仁為戲落髮。（緯來提供）緯來電影台自製電影《我的禮物》將於1/22（日）晚間9點全台首播！故事描述事業有成的建築師趙以忠，接獲妻子懷孕的消息，一切堪稱人生勝利組的配置。 就在此時，他卻得知自己罹癌的惡耗，即將面臨人生最痛苦的轉捩點。以忠用著幽默且正面的態度面對，透過每天預錄關於自己人生成長及社會經驗影片，希望孩子也透過他的體驗，了解人生的無可奈何。可惜化療失敗，以忠的病況比醫生當初的預期還嚴重，以忠許下「要讓孩子看見正面抗癌父親最帥氣的身影」的願望。他和妻子能一起完成人生中最後的考題嗎？

導演王鼎霖為了讓吳慷仁感受用剃刀剃頭的感覺，犧牲自己的頭髮讓影帝試試手感。（緯來提供）影帝吳慷仁為戲落髮。（緯來提供）吳慷仁理平頭秒變河童。（緯來提供）

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