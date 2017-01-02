新的一年就不順！池錫辰被預言算出今年運勢差

池錫辰在《Running Man》節目中被算出2017年的運勢不佳，讓他愁容滿面。（翻攝自SBS）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓人氣綜藝節目《Running Man》雖然解散倒數中，現在的6名固定班底即將各奔東西，不過成員們依然相當認真的在做節目，珍惜與彼此還有觀眾們相處的每一刻。然而，在新的一年，有些人的運氣依然相當差，完全沒有轉好的跡象，這個苦主就是「王鼻子哥」池錫辰，他在節目中被算命師算出運勢不佳，甚至還被建議什麼都別做最好，令他苦不堪言。

在1日播出的《Running Man》節目中，成員們特地請來一名東洋算命師與塔羅牌老師來為他們大家算命，看看2017年大家的運勢會是如何，而池錫辰馬上就從算命師口中得知，自己的運氣是6名成員當中最差的，甚至還被建議「什麼都別做，待在那就好」，引發爆笑。不死心的池錫辰抱著僥倖心態請塔羅牌老師再幫他算算看，認為不同國家的算命方式可能會有不同結果，沒想到仍被告知：「你的運勢沒有好轉的跡象」，對方也建議他千萬不要嘗試去拓展現有的一切，像是事業等等，只能做一些小事，令他二度受到嚴重打擊，這也讓一旁的成員們笑翻，粉絲看了也只能鼓勵他：「要堅強啊！」

池錫辰從東洋算命師跟塔羅牌老師口中，都得到自己今年會不太順的悲慘消息。（翻攝自Herald POP）