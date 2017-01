不要亂唱!台灣超熱門英文歌 竟充滿性暗示和毒品

〔即時新聞/綜合報導〕昨日《YouTube》頻道「不要鬧工作室」,發布最新影片《超熱門英文歌(但超色又充滿毒品)》,講述幾首在台灣超熱門的英文流行歌曲,原來在歌詞中處處充滿色情和毒品,讓許多網友對歌曲的印象改觀。

火星人布魯諾(Bruno Mars)的《Locked Out Of Heaven》歌詞就表明是性愛。(圖擷取自YouTube)

其中魔力紅(Maroon 5)的《Surgar》最讓網友吃驚,歌詞中「come and put that sugar on me(來把蜜糖放到我身上)」,蜜糖雖然可以解釋成「愛」,也可暗指成女生的「私處」,也就可以把這段歌詞解釋成「把私處放小弟弟上」。

火星人布魯諾(Bruno Mars)的《Locked Out Of Heaven》,在歌詞中「Yeah your sex takes me to paradise(性愛把我帶進天堂)」明確表明他很久沒有炒飯了,所以火星人布魯諾有「Blue Balls(藍色睪丸)」,來形容很久沒炒飯了。

還有很多歌曲都帶有性暗示或毒品,像是小韋恩(Lil Wayne)的《Lollipop》、威肯(The Weekend)的《I Can't Feel My Face》、贊恩(Zayn)的《Pillowtalk》、蕾哈娜(Rihanna)的《S&M》、擁抱人群樂團(Foster The People)的《Pumped up Kicks》、Lil Jon & The East Side Boyz的《Get Low》和紅髮艾德(Ed Sheeran)的《The A Team》。

有網友表示,「我對sugar這首歌已經完全改觀了...」、「我一直以為sugar是一首很甜的歌」等。但也有網友說,其實還有許多英文歌曲都充滿性暗示,這些只不過是一部分而已。

☆少一份毒品就多一份健康,自由時報提醒您遠離毒品☆

