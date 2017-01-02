不要亂唱！台灣超熱門英文歌 竟充滿性暗示和毒品

〔即時新聞／綜合報導〕昨日《YouTube》頻道「不要鬧工作室」，發布最新影片《超熱門英文歌（但超色又充滿毒品）》，講述幾首在台灣超熱門的英文流行歌曲，原來在歌詞中處處充滿色情和毒品，讓許多網友對歌曲的印象改觀。

火星人布魯諾（Bruno Mars）的《Locked Out Of Heaven》歌詞就表明是性愛。（圖擷取自YouTube）

其中魔力紅（Maroon 5）的《Surgar》最讓網友吃驚，歌詞中「come and put that sugar on me（來把蜜糖放到我身上）」，蜜糖雖然可以解釋成「愛」，也可暗指成女生的「私處」，也就可以把這段歌詞解釋成「把私處放小弟弟上」。

火星人布魯諾（Bruno Mars）的《Locked Out Of Heaven》，在歌詞中「Yeah your sex takes me to paradise（性愛把我帶進天堂）」明確表明他很久沒有炒飯了，所以火星人布魯諾有「Blue Balls（藍色睪丸）」，來形容很久沒炒飯了。

還有很多歌曲都帶有性暗示或毒品，像是小韋恩（Lil Wayne）的《Lollipop》、威肯（The Weekend）的《I Can't Feel My Face》、贊恩（Zayn）的《Pillowtalk》、蕾哈娜（Rihanna）的《S&M》、擁抱人群樂團（Foster The People）的《Pumped up Kicks》、Lil Jon & The East Side Boyz的《Get Low》和紅髮艾德（Ed Sheeran）的《The A Team》。

有網友表示，「我對sugar這首歌已經完全改觀了...」、「我一直以為sugar是一首很甜的歌﻿」等。但也有網友說，其實還有許多英文歌曲都充滿性暗示，這些只不過是一部分而已。

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