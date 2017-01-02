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小賈島嶼度假狂吸比基尼辣妹 齊聚門前搶看偶像

2017/01/02 09:52

最近在小島巴貝多度假的小賈（左），吸引了一票穿著比基尼的辣妹聚集在自己的豪華別墅門前，為的就是想一睹偶像風采。（合成圖，翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕加拿大小天王「小賈」賈斯汀比伯先前在自己的巡迴演唱會上，才因臨時需要砸大錢購買的會後見面會行程挨轟被告，被法院裁決需賠償提告者5298.75美金（約台幣17.1萬元）；不過最近到位於加勒比海與大西洋邊界上的小島巴貝多度假的他，吸引了大批穿著比基尼聞風而治前來想一睹偶像風采的比基尼辣妹，這些美女幸運地不用花錢，就能見到心情大好、出來與他們打招呼的小賈，引發熱烈討論。

比基尼辣妹們看到小賈本人興奮不已，紛紛拿出手機拍照，而小賈也心情大好地出來與大家打招呼。（翻攝自每日郵報）

小賈在上月底就帶著家人一起去加勒比海享受島嶼度假，30日更被拍到出現在自己下榻的豪華別墅門前的照片，當時的他穿著一件白色坦克背心，而身前則是一大票穿著比基尼的辣妹們，他們聚集在這邊的原因，無非就是想一睹小賈的風采，紛紛拿出手機來拍攝；小賈當天似乎心情大好，不僅特地出來跟比基尼美女們打招呼，甚至還裸著上半身、秀出精壯好身材與部份粉絲一起聊天，令人看了羨慕不已。

小賈（右二）甚至還光裸著上半身，與數名穿著比基尼的女粉絲開心聊天。（翻攝自每日郵報）

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