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貝克漢一家這樣迎新年！開心分享全家福照片

2017/01/02 09:16

貝克漢一家6口遠赴馬爾地夫度假迎接新年的到來，不忘與大家分享全家福照片。（翻攝自貝克漢Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕前「足球金童」貝克漢與妻子維多利亞共同育有3子1女，一家6口感情十分親密，而為了迎接新的一年到來，貝克漢夫妻倆特地帶著孩子們一起到馬爾地夫去度假，同時也十分難得的分享了一張全家福的照片，吸引大批粉絲關注。

「貝嫂」維多利亞前幾天就分享了愛女小七在沙灘上撐著大大的洋傘的照片。（翻攝自維多利亞Instagram）

貝克漢一家人在2016年最後幾天，就一起到馬爾地夫去享受家族度假，「貝嫂」維多利亞也在自己的Instagram上放上包含愛女小七、么子克魯茲在當地享受快樂閒暇時光的照片。而在倒數完正式迎接2017年後，貝克漢在自己的Instagram上PO出了一家6口的合影，可以看到維多利亞與小七分別穿著大紅與亮黃的長洋裝，看起來十分有架式。

么子克魯茲（左）和長子布魯克林（右）跟著派對現場的音樂一起打拍子舞動。（翻攝自維多利亞Instagram）小七在沙灘上寫下自己愛爸爸媽媽的可愛畫面。（翻攝自維多利亞Instagram）

不僅如此，他隨後也上傳了一段克魯茲在海灘派對上登台演唱自己的聖誕單曲《如果每天都是聖誕節》的模樣，毫不怯場、台風穩健的模樣，讓台下觀眾不斷為他尖叫鼓掌，巨星風範十足，老爸貝克漢看了驕傲表示：「這就是我們開啟新的一年的方式。」維多利亞則也分享了一張自己站在沙灘上雙手比著V字的照片，與粉絲們一起開心迎接新年的到來。

么子克魯茲在新年的海灘派對上登台演唱自己的聖誕單曲《如果每天都是聖誕節》，讓貝克漢驕傲不已。（翻攝自貝克漢Instagram）維多利亞在迎來2017後，也PO出一張自己在沙灘上比著YA的照片。（翻攝自維多利亞Instagram）

克魯茲登台演唱影片：〈影片取自貝克漢Instagram，如遭移除敬請見諒〉

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