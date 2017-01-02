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陳仙梅真愛誓言 「我沒嫁豪門，我嫁了十足好門」

2017/01/02 08:42

陳仙梅（左）昨和攝影師老公印地安（右）低調辦婚宴。 （萬星傳播提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕拖了3年，女星陳仙梅終於選在2017年元旦和攝影師老公印地安舉行喜宴，2人連生2個兒子，雖有登記結婚，但沒公開宴客，讓陳爸震怒：「我女兒又不是偷生的。」昨天辦完婚宴，陳仙梅有很很深感觸。

陳仙梅說，她一直是個很低調的人，也遇到一個跟她一樣低調的人，「我們不喜歡炸人，就是請幾個身邊瞞不住的好朋友吃吃飯，為了這個聚會，最近也真累壞我了。」昨天的婚宴，陳仙梅謝謝前來參與的朋友，「沒邀到的不是不好，是我真不愛丟炸彈，一方面也覺得過日子遠比這一天重要」，當然，她也要兼顧父母感受，才有昨天聚會。

辦完婚宴，陳仙梅才真的鬆了一口氣。（翻攝自陳仙梅臉書）

昨天一辦完婚宴，陳仙梅嚷嚷很累，但覺得心是暖的，「我沒有嫁豪門，但我嫁了十足的『好門』，有個非常溺愛我、寵我的老公，家事他做，小孩他帶，還時時刻刻叫我去休息去睡覺」，她笑說：「到手了，孩子都生了，沒露出馬腳，反而更疼我。」望著2個讓她累趴的小寶貝，此時的陳仙梅，感受到無比幸福。

辦完婚宴，陳仙梅拍下老公與兒子看著夕陽照片。（翻攝自陳仙梅臉書）

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