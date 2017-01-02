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優格姐姐閃嫁電競教父 男方說話了……

2017/01/02 08:12

擁有一雙大眼，優格姐姐深獲大小朋友喜愛。（翻攝自優格姐姐臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕MOMO家族成員「優格姐姐」林姵君2017年元旦公布喜訊，閃嫁「電競教父」知名選手「殺梗」（Xargon），男方隨即也公開回應了。

從MOMO台出道的優格姐姐，曾被喻為兒童台「最正姊姊」，長相甜美的她獲得許多大小朋友喜愛，昨她開心在臉書秀鑽戒照，寫下愛的宣言「Yes I do. 我想留下來陪你生活，一起吃點苦再享享福…」甜蜜宣布即將成為人妻。

林姵君（中）元旦宣布閃嫁「電競教父」殺梗（右）。（翻攝自Xargon臉書）

Xargon隨後也透過臉書回應，他說：「很感謝粉絲及朋友們傳訊來的祝福，我們在這幾個月相處後雙方都認定了彼此，未來的想法及規劃都很符合彼此的期待，雖然一直覺得自己並不完美、也沒什麼自信能讓大家喜歡，但我很愛她，相信真心愛一個人就是鼓起勇氣最大的動力，所以在聖誕節前的某一天我決定偷買戒指求婚，後來我們討論希望能夠大方的公開我們感情消息，希望之後能開心的分享更多生活給大家知道。」

優格姐姐昨在2017年元旦宣布結婚喜訊。（翻攝自臉書）

「最後，無論未來有什麼樣的考驗，相信我們能一起成長，因為你們的見證，讓我們的愛情更幸福更圓滿」，Xargon最後甜蜜放閃說：「我愛妳，優格姐姐-林姵君。」愛的宣言閃爆眾人，被網友直呼「太甜蜜了」。

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