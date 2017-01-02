喬治麥可其實是自殺？男友推特爆他一心求死
喬治麥可（右）的男友費迪法瓦茲（左）昨天突然在推特上PO了數篇推文，還大爆喬治麥可根本是自殺。（翻攝自費迪法瓦茲推特）
〔記者陳昱均／綜合報導〕英國流行歌手喬治麥可過去唱紅《Last Christmas》等多首經典西洋名曲，卻不幸在聖誕節當天於家中過世，享年53歲，讓其親友還有全世界的樂迷都感傷難過不已。而在喬治麥可生前與他交往5年多的髮型師男友費迪法瓦茲（Fadi Fawaz），更是為此感到心碎，因為他正是第一個發現愛人睡在自己身旁就突然沒了呼吸的那個人，曾在27日於推特上發文還原這個令人悲痛欲絕的情景，令人聞之鼻酸；不料，他昨天（1日）突然在推特上暴走，拋下喬治麥可根本是「自殺」的震撼彈，隨後就關閉推特帳號，嚇壞不少人。
喬治麥可（右）與男友費迪法瓦茲（左）交往5年多，是一對相當恩愛的同性伴侶。（翻攝自鏡報）
喬治麥可的經紀人當初對外表示他是死於心臟衰竭，但真正死因還有待進一步檢驗，而根據英國《鏡報》報導，他生前的男友費迪法瓦茲，1日突然一連在推特上PO出好幾篇推文，第一則寫道：「不確定那個所謂與喬治關係親近的惡劣朋友到底是哪位，不過我一直到他死在床上之前，都與他是戀人關係」，接著更大爆：「喬治所想要做的唯一一件事，就是去死，他已經嘗試自殺了無數次，而這次他終於做到了。」最後也感性表示：「我們相當深愛著彼此，也幾乎24小時都待在一起」，吐露出對愛人的思念；而在發完這一連串推文後，費迪法瓦茲隨即將自己的帳號關閉，讓眾人對於喬治麥可其實是「自殺」的這個事實感到詫異不已。
費迪法瓦茲1日突然在推特上大爆喬治麥可生前一心求死，聖誕節時不幸死亡的原因則是自殺，震驚眾人。（翻攝自鏡報）
對於這一連串震驚所有人的PO文，費迪法瓦茲則向《鏡報》吐露自己其實是被盜帳號，這些東西根本不是他發的，他表示：「我真的對於推特上所發生的一切感到震驚不已，我的推特帳號被駭了，而現在也已經被關閉。」他也透露，不只被盜帳號還發了那些東西，讓他真的嚇壞了，但也強調：「我並沒有發那些東西，我在早上11點30分起床後就看到相關新聞了，而我也不會對那些東西感到太過在意」，證實這一切根本只是有心人士刻意駭入他的推特帳號所導致的，完全是虛驚一場，希望粉絲們不要過度擔心。
費迪法瓦茲（前）後來出面回應自己的推特帳號其實是被駭客入侵，才會發表那些文章，這全都不是他本人所寫的。（翻攝自推特）
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