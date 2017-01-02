（圖多）歡笑淚水 盤點五月天9場復刻演唱會之最

五月天完成9場復刻演唱會，帶給歌迷無限回憶。（相信音樂提供）〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨晚在小巨蛋完成9場復刻演唱會，9個夜晚唱了超過312首以上的歌，帶給粉絲歡笑、淚水與感動，昨晚演唱會結束，五月天也立刻推出《任意門》RE:LIVE現場就是起點版MV，內容剪輯這9場演出時台下歌迷有笑、有淚最真實的心情，讓歌迷看完MV繼續回味演唱會上難忘的回憶。

細數五月天9場演出之最，相信曾親臨現場的粉絲都會在心中產生共鳴。

梁靜茹（左）擔任嘉賓，昔日戀人瑪莎好靦腆。（相信音樂提供）最緊張：當然就是五月天第一場「RE:JUST ROCK IT」，由於小巨蛋震動分貝超標問題引發討論，天團演出成為指標性觀察對象，演唱《離開地球表面》之前，阿信問歌迷不能跳很痛苦怎麼辦？他給的答案是，反正人生中痛苦的事很多，也不差這一件，場外有小巨蛋指派的人員坐鎮實測，還好在歌迷配合之下，安全過關。

最噴淚：在「RE:DNA創造」演唱會上，有位特殊的「小王子」來看演唱會，當阿信獻唱他最愛的《洋蔥》，這位身心障礙小王子的媽媽、妹妹感動到爆哭，阿信告訴小王子，他可以慢慢飛，但大家一定會陪伴他，全場粉絲都深受感動。

林志玲（右二）擔任五月天嘉賓，掀起高潮。（相信音樂提供）最靦腆：五月天最終場「RE:168」演唱會，找來18年前嘉賓梁靜茹再次同台合唱，由於她和瑪莎曾是一對戀人，因此當她靠近瑪莎唱歌時，瑪莎超害羞，阿信虧瑪莎，從未看他如此靦腆。

最吃醋：在耶誕節場「RE:天空之城」演唱會上，邀請曾拍攝五月天《好好》MV的林志玲當嘉賓合唱《私奔到月球》，沒想到志玲姊姊下台前分別和瑪莎、冠佑、石頭等3人夫愛的抱抱，最後怪獸也加入一起圍成圈圈，讓身處延伸舞台的阿信「獨漏」愛的抱抱，醋勁大發。

五月天首場復刻演唱會成為觀察指標。（相信音樂提供）最破財：「RE:你要去哪裡」演唱會，五月天唱到晚上11點33分才結束，必須多付出31.5萬延長使用費給小巨蛋，成為9場演出中罰最大的一場，而9場演出中，有3場超時，累計要多付41.5萬元。

最神奇：為了傳神復刻當年演唱會場場遇到下雨的景象，五月天在「RE:你要去哪裡」演出中在小巨蛋撐起雨傘，還用水柱噴水製造下雨景致，粉絲直呼超神奇。

五月天開唱，連「下雨」也能復刻。（相信音樂提供） 五月天在演唱會上陪歌迷跨年迎新年。（相信音樂提供）