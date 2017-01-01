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女星揮別老公偷吃陰影 俏麗「變髮」迎新年

2017/01/01 22:56

寫真女星安田美沙子今日在部落格，公布短髮新造型。（翻攝自安田美沙子部落格）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本寫真女星安田美沙子與時尚品牌VICTIM設計師下鳥直之結婚2年多，日前她剛度過婚姻危機，為了肚中5個月的小孩，原諒外遇偷吃的設計師老公下鳥直之。而邁入新的一年，她似乎也想揮別一切紛擾，選在2017年元旦這天在部落格發文，表示「要繼續向前邁進」，並同時公布自己的「變髮」新造型，希望將三千煩惱絲一把剪掉。

安田2年前嫁給時尚品牌VICTIM設計師下鳥直之，2人不時就在網路放閃曬恩愛，日前安田開心宣布懷孕5個月喜訊，她老公卻不顧老婆懷孕，帶著神似女星北川景子的素人女孩直奔旅館開房間，外遇證據全被八卦媒體抓個正著。對於老公偷吃，她表示已臭罵老公一頓，為了小孩願意再給彼此一次機會。

安田美沙子日前與設計師老公下鳥直之度過婚姻危機。（合成圖，翻攝自網路）

今她在部落格發文，寫下「2017年也請多多指教，作為全新的開始，要繼續向前邁進，希望能夠以燦爛笑容度過新的一年」，充滿正面能量。而原本頭髮及肩的她，也趁新的一年開始前，剪了一個俏麗的鮑伯頭造型，並附上一張充滿笑容的自拍照，亮麗模樣獲許多粉絲支持，直呼：「好可愛」、「新髮型好適合」。

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