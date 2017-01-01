在意浩子暫退會長毛 謝忻追隨麻吉腳步流浪去

謝忻透露她已計畫要去南美洲自助旅行20天。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕「浩角翔起」團員浩子前幾天驚傳暫離演藝圈，想帶老婆、小孩出國流浪。身為浩角翔起的好麻吉，謝忻讚賞浩子有勇氣做這個決定，表示會尊重他並且支持他。而謝忻也透露她已計畫要去南美洲過年，和3位友人展開自助旅行20天。

謝忻和浩子是深交超過10年的好友，一聽到浩子要去環遊世界就在自己的臉書上po文祝福他，問及是否想放下一切跟浩子一樣去流浪，謝忻激動地說：「當然想！」不過她認為現在還不是時候，未來一定也要為自己瘋狂一次。講到流浪，謝忻突然無厘頭爆出一句「浩子要出國一年，那他頭髮長長後，誰要幫他修？」沒想到她最關心的事情竟是浩子的「頭毛」。

另外謝忻表示雖然無法學浩子放下一切去闖，不過她已計畫要去南美洲過年，她和3位友人將到南美洲自助旅行20天。謝忻笑說：「我跟經紀人講好了，這20天我就是要休假，推掉什麼工作都不要告訴我。」

今天是2017年第一天，問到謝忻今年有什麼新希望？她充滿無奈表示真的很不想要看到「健康步道」，還打趣說：「想要看我走健康步道的人，我直接拿錢給你們好不好」。近期因錄節目而踩超多次的健康步道，謝忻坦言看到它腳就開始痛了。另一個願望就是希望能出書，出一本結合美食和旅行的散文書。