T.O.P才感性快看不到BIGBANG合體 下一秒發言反轉噴笑

由於T.O.P（上）即將入伍，「BIGBANG」短期內很難5人合體。（翻攝自New1）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」近日帶著新專輯《MADE》回歸歌壇，更在2017年的第一天不負眾望地拿下音樂節目「人氣歌謠」的冠軍。不過，由於成員中最大的T.O.P即將於明年2月以「義務警察役」的身分入伍，因此「BIGBANG」能夠5人合體的時間可以說是所剩無幾。今日，T.O.P在發表得獎感言時原先還特地對此表達不捨，沒想到下一秒竟突然祝老么勝利生日快樂，搞笑發言讓人一秒噴笑！

「BIGBANG」最近帶著新專輯回歸。（翻攝自SBS News）

「BIGBANG」今日於以新歌《FXXK IT》順利拿下了音樂節目「人氣歌謠」的冠軍，展開了2017年美好的第一頁，不過，由於身為Rapper的T.O.P倒數不到2個月就要入伍，因此在發表感言時，T.O.P也相當憂傷地表示，下周應該會是最後一次以5人完整體在節目上表演，甚至感嘆說未來將有很長一段時間無法讓大家看到他們合體，而此番感性言論也讓台下歌迷瞬間爆發哀怨聲。

T.O.P（右）才感性發言完突然祝勝利（左）生日快樂。（翻攝自OSEN）

不過，T.O.P才剛承諾完粉絲以後會以更成熟的面貌出現在大眾面前，下一秒就突然說出「勝利，祝你生日快樂」，無厘頭發言讓人瞬間爆笑，而12月12日生日的勝利，也在一旁傻眼回覆說「已經過很久了」，而兩人的有趣互動讓粉絲大讚實在太可愛了！