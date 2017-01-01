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大咖全跑強國跨年 吳宗憲：現在懂我金鐘說什麼了嗎

2017/01/01 21:04

吳宗憲認為台灣今年的跨年台味太重。（資料照，記者吳志偉攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「本土天王」吳宗憲今年跨年難得放假在家、沒有主持工作，自認很宅的他不僅樂得輕鬆，也對於女兒吳姍儒的台中跨年主持初體驗給予相當高的肯定。不過，在家看電視的吳宗憲對於今年台灣跨年幾乎零大咖，他也坦言「台味過重」，甚至認為這就是他在金鐘獎想警告大家的現象。

吳姍儒今年跨年在台中主持。（資料照，記者宋志雄攝）

根據《ETtoday》報導，吳宗憲對於今年台灣跨年無大咖的現象表示「台味很濃」，自認應證了他今年金鐘獎表演橋段「金鐘講很大」的言論。由於沒有服貿、沒有太陽花學運，政客又僅懂得「收割卻不播種」，才會使台灣演藝圈成為此亂象下的祭品。而吳宗憲對於自己當初被批失言甚至慘遭公幹似乎也還忿忿不平，反問說：「現在你們到底懂我在說什麼了嗎？

吳宗憲（中）今年金鐘的表演橋段被批失言。（資料照，記者陳奕全攝）

事實上，吳宗憲和「浩角翔起」在金鐘獎試圖想要傳達台灣如今需要跟外面連結的概念，然而因為吳說出了「人家有臉書，我們有微博；人家有YouTube，我們有優酷」的言論，遭網友痛批「中國憲」。如今，面對台灣演藝人員外流，吳宗憲則直言是該思考怎麼走出去的時候了，他也呼籲說，若是真心愛台灣演藝圈，應該也要有真心的作為。

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