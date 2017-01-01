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（影音）梁靜茹、瑪莎老情人再同台 阿信：要大公開嗎？

2017/01/01 20:06

五月天演唱會，特別來賓梁靜茹（左）。（記者趙世勳攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕元旦當然要有驚喜，五月天今晚在小巨蛋演唱會邀請梁靜茹當嘉賓，由於過去她和瑪莎曾是緋聞戀人，因此今晚阿信一再「撮合」，想讓梁靜茹和瑪莎有「交集」，引起全場尖叫聲不斷。

五月天在回顧當年梁靜茹當嘉賓畫面時，鏡頭一度刻意轉向瑪莎，雖然這對昔日戀人，如今各自有幸福家庭，但再次同台還是讓歌迷好興奮。

今晚五月天和梁靜茹合唱《彩虹》，梁靜茹不解問歌迷：「播VCR時聽到你們在笑，怎麼回事？」她和阿信談到當年造型，阿信說：「受驚...受驚嚇。」並誇梁靜茹19年後越來越漂亮。

五月天演唱會。（記者趙世勳攝）

阿信很壞，意有所指說今晚是復刻演唱會，「沒有要復刻其他東西吧？」梁靜茹想轉移焦點，問說：「你們不想聽以前的故事嗎？」阿信竟問她：「現在要大公開嗎？」讓梁靜茹難以招架，她再轉話題：「你們的歌我很熟，我可以獨唱全場。」還說希望今天不要變綜藝感，「我很想掉眼淚，還好我們都還在這裡，以前大家都說唱15年差不多。」並問阿信：「你還沒累嗎？」梁靜茹說，五月天80歲，歌迷還是一樣支持，阿信說：「我們80歲妳來當嘉賓。」梁靜茹說：「我兒子來當嘉賓。」

接著合唱《聽不到》時，梁靜茹主動走向瑪莎身旁，全場粉絲高聲尖叫，她還特別貼近靠上瑪莎，只見瑪莎羞了起來。

梁靜茹下台後，全場粉絲頻頻高喊「瑪莎」，逗得瑪莎說：「欲蓋彌彰，本來就沒事呀，你們很奇怪耶！」

阿信也像看好戲似的，對歌迷說：「買到今天的票，真的值回票價了。」巧的是，接下來要唱的歌名叫做《I Love You無望》，阿信竟問瑪莎：「瑪莎，你要唱這首歌嗎？」全場大笑。

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