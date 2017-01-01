（影音）阿信請團員「多多指教」 竟在台上猛聊「受ㄐ一ㄥ」

五月天演唱會。（記者趙世勳攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天9大主題復刻演唱會，今晚到了讓歌迷不捨的最後一夜，回想起1999年的演出情景，團員共同的感覺就是超緊張。

當年，五月天創下才出第一張專輯就在台北市立體育場舉辦生涯第一場大型萬人演唱會「第168場演唱會」的歷史紀錄，今晚聊起來，每個團員都好有感觸。

五月天演唱會。（記者趙世勳攝）

阿信談到：「當年的我們沒有看過大風大浪，受驚...嚇，沒想到一萬人是這種感覺，很快把受驚的狀態平復回來，下台就不怕了，那時才出12首歌如何開演唱會，所以當年用很多奇門遁甲方式，有些歌唱兩遍，所以今天大家也得陪我們聽兩遍。」

冠佑聊到：「那時我們都是20多歲的小鮮肉，那時候我們剛出道，很老實，說話都很小心，上台都很緊張，一直抖，腎上腺素飆得特別快，今天我們也會把心態復刻到20幾歲，體力盡量趕得上。」

怪獸說：「新年快樂！新年第一天用最老的一場演唱會和大家見面，滿特別的，那時就是既緊張又緊張再緊張，情緒來不及反應，不知道會不會有下一場演唱會，感恩吧，從來不覺得自己有辦法出唱片，遙不可及的夢，今天可以重溫夢想，來到最後一場有點捨不得，檢視自己的過去，也在想未來可以給大家什麼東西，這幾個月有歡笑有淚水，在音樂中被療癒。」

五月天演唱會。（記者趙世勳攝）

瑪莎說：「時光倒述，對五月天來說有種『返老還童』，大家在台上越來越輕鬆，昨天開完檢討會後，主唱大人對我們說新的一年也請多多指教，我們的理解是，他在台上唱錯很多東西，不管是不是客氣的話，五月天新的一年也請大家多多指教。」

石頭談到：「我個人百般不願意復刻演唱會，很害怕回頭看自己的過去，在面對這些東西怎麼辦，但還好有這些復刻，我知道可以做得更好，我們的未來會更好，我可以變成石頭2.0。」

冠佑問歌迷：「看到現在有覺得值回票價嗎？」觀眾喊有，但他被虧，1999年那場不要錢，他卻也問這句，冠佑說：「誠意是無價的。」阿信笑說：「花很多時間送出去。」