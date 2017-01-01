限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）阿信請團員「多多指教」 竟在台上猛聊「受ㄐ一ㄥ」

2017/01/01 19:45

五月天演唱會。（記者趙世勳攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天9大主題復刻演唱會，今晚到了讓歌迷不捨的最後一夜，回想起1999年的演出情景，團員共同的感覺就是超緊張。

當年，五月天創下才出第一張專輯就在台北市立體育場舉辦生涯第一場大型萬人演唱會「第168場演唱會」的歷史紀錄，今晚聊起來，每個團員都好有感觸。

五月天演唱會。（記者趙世勳攝）

阿信談到：「當年的我們沒有看過大風大浪，受驚...嚇，沒想到一萬人是這種感覺，很快把受驚的狀態平復回來，下台就不怕了，那時才出12首歌如何開演唱會，所以當年用很多奇門遁甲方式，有些歌唱兩遍，所以今天大家也得陪我們聽兩遍。」

冠佑聊到：「那時我們都是20多歲的小鮮肉，那時候我們剛出道，很老實，說話都很小心，上台都很緊張，一直抖，腎上腺素飆得特別快，今天我們也會把心態復刻到20幾歲，體力盡量趕得上。」

怪獸說：「新年快樂！新年第一天用最老的一場演唱會和大家見面，滿特別的，那時就是既緊張又緊張再緊張，情緒來不及反應，不知道會不會有下一場演唱會，感恩吧，從來不覺得自己有辦法出唱片，遙不可及的夢，今天可以重溫夢想，來到最後一場有點捨不得，檢視自己的過去，也在想未來可以給大家什麼東西，這幾個月有歡笑有淚水，在音樂中被療癒。」

五月天演唱會。（記者趙世勳攝）

瑪莎說：「時光倒述，對五月天來說有種『返老還童』，大家在台上越來越輕鬆，昨天開完檢討會後，主唱大人對我們說新的一年也請多多指教，我們的理解是，他在台上唱錯很多東西，不管是不是客氣的話，五月天新的一年也請大家多多指教。」

石頭談到：「我個人百般不願意復刻演唱會，很害怕回頭看自己的過去，在面對這些東西怎麼辦，但還好有這些復刻，我知道可以做得更好，我們的未來會更好，我可以變成石頭2.0。」

冠佑問歌迷：「看到現在有覺得值回票價嗎？」觀眾喊有，但他被虧，1999年那場不要錢，他卻也問這句，冠佑說：「誠意是無價的。」阿信笑說：「花很多時間送出去。」

相關新聞

推薦新聞
梧桐妹首露臉 萌萌大眼激似賈靜雯 梧桐妹首露臉 萌萌大眼激似賈靜雯
2017/01/01 16:14
「以為是工作人員彩排」 他一開唱驚呆人 「以為是工作人員彩排」 他一開唱驚呆人
2017/01/01 13:46
田中實加道歉聲明 遠流代發不背書 田中實加道歉聲明 遠流代發不背書
2017/01/01 14:50
拖了三年！陳仙梅元旦文定宴客 拖了三年！陳仙梅元旦文定宴客
2017/01/01 16:47
跨年演出太隨便？ 曹西平怒轟藝人「不認真」 跨年演出太隨便？ 曹西平怒轟藝人「不認真」
2017/01/01 11:12
慎入！快樂寶拉開春第一脫 甩拋胸罩上空捧奶 慎入！快樂寶拉開春第一脫 甩拋胸罩上空捧奶
2017/01/01 12:24
陳仙梅產2子終辦喜宴 老公元旦下跪補求婚 陳仙梅產2子終辦喜宴 老公元旦下跪補求婚
2017/01/01 16:01
瑤瑤當著金陽面 親那根破情變 瑤瑤當著金陽面 親那根破情變
2017/01/01 12:55
林心如臨盆讀秒 爽抱六月萌女見習當媽 林心如臨盆讀秒 爽抱六月萌女見習當媽
2017/01/01 19:14
裙擺蓋住整層樓梯 林若亞夢幻婚照大曝光 裙擺蓋住整層樓梯 林若亞夢幻婚照大曝光
2017/01/01 11:16
（影音）新年第一晚 五月天竟然只有24歲 （影音）新年第一晚 五月天竟然只有24歲
2017/01/01 19:08
（影音）自由廣場最終唱 青峰驚：可以跳吧 （影音）自由廣場最終唱 青峰驚：可以跳吧
2017/01/01 16:28
蕭敬騰跨年彈唱NG 求饒「再給機會」後又凸槌 蕭敬騰跨年彈唱NG 求饒「再給機會」後又凸槌
2017/01/01 12:47
大S曬照汪小菲神隱 引爆粉絲好奇心 大S曬照汪小菲神隱 引爆粉絲好奇心
2017/01/01 11:40
田中實加金鼎獎是否收回？ 文化部這麼說... 田中實加金鼎獎是否收回？ 文化部這麼說...
2017/01/01 17:31
（獨家）新年韓星首炸台！ 李洪基明晚撲寶島 （獨家）新年韓星首炸台！ 李洪基明晚撲寶島
2017/01/01 16:32
李光洙自豪會畫畫 女生給化妝崩潰變... 李光洙自豪會畫畫 女生給化妝崩潰變...
2017/01/01 13:43
SMAP解散後下一步 「他」準備當人夫 SMAP解散後下一步 「他」準備當人夫
2017/01/01 14:25
（影音）阿信請團員「多多指教」 竟在台上猛聊「受ㄐ一ㄥ」 （影音）阿信請團員「多多指教」 竟在台上猛聊「受ㄐ一ㄥ」
2017/01/01 19:45
花蝴蝶跨年壓軸不開口 誇張不知何時倒數 花蝴蝶跨年壓軸不開口 誇張不知何時倒數
2017/01/01 16:49
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.