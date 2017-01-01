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曾立下吻戲原則 陳喬恩竟為王凱伸舌又轉頭

2017/01/01 20:31

陳喬恩（左）和王凱（右）的緋聞傳得滿天飛。（合成圖，翻攝自《放棄我抓緊我》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳喬恩近年在中國發展良好，她主演的電視劇《放棄我，抓緊我》現正熱播中，陳喬恩甚至和男主角王凱傳出緋聞，雖然雙方都否認交往，但男方卻坦承陳喬恩去武漢時已見過自己的爸媽。而近日，陳喬恩更被網友抓包，跟王凱拍接吻時竟然打破以往的「吻戲原則」，主動伸了舌頭！

陳喬恩（左）疑似在拍戲時主動伸舌頭。（翻攝自新浪娛樂）

近日，有網友在網路上貼出一張陳喬恩和王凱的吻戲截圖，驚嚇寫道：「陳喬恩這是伸舌頭了嗎？」而照片中，可以明顯看見吻得難分難捨的兩人有其中一方靈「舌」出洞。不過，之前陳喬恩和霍建華合作《笑傲江湖》時曾表示，她的吻戲原則就是對方不能伸舌頭、頭不能轉，且陳和阮經天拍《命中注定我愛你》時，甚至為了不讓阮轉頭，硬是拉住對方的頭髮。

然而，《放棄我抓緊我》的吻戲不僅多到幾乎是「開心也親不開心也親」的程度，這次陳喬恩又疑似被逮到自己伸舌頭，連王凱在劇中的吻戲也多次轉頭！對此，不僅有網友調侃陳說「她只有說對方不能伸，沒有說自己不能」，也讓人不禁猜測她該不會是為了「未來老公」破例。

《放棄我抓緊我》的吻戲是出名的多。（合成圖，翻攝自《放棄我抓緊我》微博）

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