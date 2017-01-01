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馬蓉約會照疑曝光 小王竟還抱王寶強女兒？

2017/01/01 18:28

王寶強（左）8月宣布與妻子馬蓉（右）結束7年婚姻。（翻攝自王寶強微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人王寶強8月突然在微博宣布要和結褵7年的妻子馬蓉離婚，隨後就爆出因為馬蓉偷吃王的經紀人宋喆，引起中國網軍群起公憤，甚至有人多次誓言要揪出馬蓉。然而，目前馬蓉不僅躲得好好的，兩人的離婚官司也疑似對王寶強相當不利。而今日，更流出一張疑似是馬蓉的約會照，甚至宋喆手上還抱著王寶強的女兒！

網路上流傳了疑似是宋喆抱著王寶強的女兒，和馬蓉的約會照。（翻攝自白帆秋水LHB微博）

今日，「白帆秋水LHB」的微博曝光了一張照片，疑似是馬蓉和宋喆的逛街約會照，照片中馬蓉雖然戴著墨鏡不過臉部表情看起來十分喜悅，一旁的宋喆不僅貼心幫提大包小包，甚至有網友指出他抱著的女孩就是王寶強和馬蓉的女兒，相當震驚。

不過，也有網友認為此張照片根本不知道是什麼時候的照片，雖然長相相似但也不能確定是馬蓉和宋喆本人。而無論馬蓉現在是否在跟小王宋喆開心過生活，王寶強確實是受到很大的打擊，更在去年的12月31號的PO文說「把所有悲傷留在2016，跨進2017開心起來」，令人心疼。

王寶強的新年微博令人相當鼻酸。（翻攝自王寶強微博）

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