李輝才失言狂虧成東日曹政奭 挨轟無腦、惡劣

李輝才（左）虧成東日（右）穿著羽絨羽像工作人員，讓對方臉完全僵掉。（翻攝自SBS）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓SBS「演技大賞」昨日盛大舉行，男星李輝才當晚擔任主持人卻因為連續的失言導致惹怒南韓網友，遭罵「無腦」、「主持人中最惡劣」，甚至被要求退出《超人回來了》，而他今日在Instagram上道歉，表示本來想讓氣氛更加有趣，但沒想到因為野心太大造成反效果，同時也透露已經和成東日、曹政奭、IU等人道歉。

曹政奭對於李輝才不斷要他感謝女友一事，讓他顯得滿臉尷尬。（翻攝自SBS）

李輝才因帶著雙胞胎書言和書俊參加親子綜藝《超人回來了》，而在海外知名度大漲，連續三年主持年末大型節目廣受好評，卻沒想到這次說出許多不合宜的詞句，先是對著裡面穿著西裝外套，外面再穿著羽絨外套的資深演員成東日說：「這樣的衣服很容易讓人搞混，還以為是PD或記者。」聽到這裡已經讓成東日臉垮了下來，最後還問「哥哥是演員對吧？」讓現場整個超尷尬，一旁也擔任主持人的張根碩只好出聲乾笑緩和氣氛。

李輝才針對昨日失言狂虧道歉，表示自己原本想要搞笑，卻沒想到造成對方及觀眾的不舒服。（翻攝自李輝才Instagram）

除此之外，當演員曹政奭以韓劇《嫉妒的化身》得獎時，李輝才也在一旁不斷提醒曹政奭要感謝女友Gummy，讓現場再度瀰漫著超尷尬的氛圍，而曹政奭則是一臉不知該說什麼的樣子。