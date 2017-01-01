（影音）2.2萬鐵粉送別 青峰哽咽：別忘記我們

蘇打綠「樂計畫最後安可」開唱，民眾塞爆自由廣場。（記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠將休團3年，今天在自由廣場開唱向歌迷說再見，主唱青峰談到：「來這邊有點誠惶誠恐，原本擔心沒人來，這樣很『落漆』，我曾經來這邊看過王菲跟孫燕姿，看到那麼多人，覺得等級有往上升。」他打趣：「很怕沒有人，謝謝你們來送蘇打綠『最後一程』。」現場推估擠滿了2.2萬粉絲。

蘇打綠「樂計畫最後安可」開唱，民眾塞爆自由廣場。（記者陳逸寬攝）

蘇打綠元旦結束國家音樂廳的演出，加碼在戶外開唱，連帶來《再遇見》、《控制狂》、《十年一刻》等多首歌，他們打破慣例，可以讓歌迷拍照紀念，青峰說有種身為偶像明星的fu，對著歌迷喊「我愛你們」，「以前很含蓄的我，今天要盡情跟你們告白好不好，處女座的愛我撐了12年，終於可以講這句話，講完之後，覺得心境有點甜美。」

蘇打綠「樂計畫最後安可」，青峰（右）不捨哽咽。（記者陳逸寬攝）

他們表演約一個小時，最後一首歌選唱了《當我們一起走過》，青峰感性談到：「唱完這首歌，蘇打綠就要跟大家暫時分開一陣子，一切都是為了我們，再遇見的時候可以更好。」看到歌迷激動噴淚，青峰更唱到哽咽，他也稱：「如果可以的話，回來的話就這邊見好了，不要忘記我們喔。」不捨向歌迷道別。

蘇打綠「樂計畫最後安可」開唱，民眾塞爆自由廣場。（記者陳逸寬攝） 蘇打綠「樂計畫最後安可」開唱，民眾塞爆自由廣場。（記者陳逸寬攝） 蘇打綠「樂計畫最後安可」開唱，民眾塞爆自由廣場。（記者陳逸寬攝） 蘇打綠「樂計畫最後安可」開唱，民眾塞爆自由廣場。（記者陳逸寬攝） 民眾不畏豔陽坐在自由廣場上欣賞蘇打綠演出。（記者陳逸寬攝）