「比你們想的還幸福」 Rain寶島跨年夜隔空示愛金泰希

Rain暌違5年於跨年夜登台嗨唱，並陪伴台粉迎接2017年。（記者王文麟攝）〔記者陳立妍／台北報導〕「南韓天王」Rain跨年夜撇下女友金泰希，暌違5年於前晚在台大體育館會粉絲，陪伴台粉倒數迎接新年，當主持人宣布2017年到來時，他以華語大喊：「新年快樂！」並向粉絲拱手行禮，透露新年新希望就是「專輯大賣、家人與粉絲身體健康」。

Rain和金泰希交往4年，每隔一陣子就傳出結婚喜訊，但都被雙方否認。見面會上有粉絲留言希望他能「開開心心做自己」，Rain向粉絲透露：「我現在真的很幸福，比你們想像中來得還要幸福很多！」疑似隔空對金泰希示愛。而他也不忘強調「來台灣很幸福，如果大家能推薦我更多台灣的美食我會更幸福」，笑說來台心願就是希望能多吃一些美食再回去。

Rain拱手向粉絲拜新年。（記者王文麟攝）隨後Rain感性表示，以前曾擔任其他歌手的伴舞，沒沒無聞長達7、8年，但他當時一直堅信自己一定會成功，只是「時間問題」。而他也自爆曾對自己的招牌「瞇瞇眼」看到自卑，但年紀漸長後才發現多虧「小眼睛」讓他看起來更「童顏」，現場笑聲不斷。

雖然此次來台是以見面會和粉絲同歡，但Rain除了在活動上加碼開放粉絲提問，對於上台的幸運粉絲要求自拍也來者不拒，表演時更卯足全力秀電臀、小露半截巧克力腹肌，加上現場軟硬體備不輸演唱會規模，堪稱是一場誠意滿分的見面會。

倒數時Rain拿起手機自拍留念。（記者王文麟攝） Rain在見面會上換穿3套服裝，獻唱12首曲目，誠意滿分。（記者王文麟攝） Rain和金泰希（後）交往4年，每隔一陣子就傳出結婚喜訊，但都被雙方否認。（翻攝自網路）