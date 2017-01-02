限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

「比你們想的還幸福」 Rain寶島跨年夜隔空示愛金泰希

2017/01/02 07:13

Rain暌違5年於跨年夜登台嗨唱，並陪伴台粉迎接2017年。（記者王文麟攝）〔記者陳立妍／台北報導〕「南韓天王」Rain跨年夜撇下女友金泰希，暌違5年於前晚在台大體育館會粉絲，陪伴台粉倒數迎接新年，當主持人宣布2017年到來時，他以華語大喊：「新年快樂！」並向粉絲拱手行禮，透露新年新希望就是「專輯大賣、家人與粉絲身體健康」。

Rain和金泰希交往4年，每隔一陣子就傳出結婚喜訊，但都被雙方否認。見面會上有粉絲留言希望他能「開開心心做自己」，Rain向粉絲透露：「我現在真的很幸福，比你們想像中來得還要幸福很多！」疑似隔空對金泰希示愛。而他也不忘強調「來台灣很幸福，如果大家能推薦我更多台灣的美食我會更幸福」，笑說來台心願就是希望能多吃一些美食再回去。

Rain拱手向粉絲拜新年。（記者王文麟攝）隨後Rain感性表示，以前曾擔任其他歌手的伴舞，沒沒無聞長達7、8年，但他當時一直堅信自己一定會成功，只是「時間問題」。而他也自爆曾對自己的招牌「瞇瞇眼」看到自卑，但年紀漸長後才發現多虧「小眼睛」讓他看起來更「童顏」，現場笑聲不斷。

雖然此次來台是以見面會和粉絲同歡，但Rain除了在活動上加碼開放粉絲提問，對於上台的幸運粉絲要求自拍也來者不拒，表演時更卯足全力秀電臀、小露半截巧克力腹肌，加上現場軟硬體備不輸演唱會規模，堪稱是一場誠意滿分的見面會。

倒數時Rain拿起手機自拍留念。（記者王文麟攝）Rain在見面會上換穿3套服裝，獻唱12首曲目，誠意滿分。（記者王文麟攝）Rain和金泰希（後）交往4年，每隔一陣子就傳出結婚喜訊，但都被雙方否認。（翻攝自網路）

相關新聞

推薦新聞
電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫 電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫
2017/01/02 06:32
泛舟哥洗手回本業 法拉利姐人氣慘跌險收攤 泛舟哥洗手回本業 法拉利姐人氣慘跌險收攤
2017/01/02 08:16
「莉亞公主」逝世 迪士尼將可獲16億保險金 「莉亞公主」逝世 迪士尼將可獲16億保險金
2017/01/01 23:46
（影音）「不只幸福還很酷」 名模隋棠這樣迎接跨年 （影音）「不只幸福還很酷」 名模隋棠這樣迎接跨年
2017/01/02 07:37
台灣跨年星光黯淡 大咖棄台搶人民幣 台灣跨年星光黯淡 大咖棄台搶人民幣
2017/01/02 06:00
喬治麥可其實是自殺？男友推特爆他一心求死 喬治麥可其實是自殺？男友推特爆他一心求死
2017/01/02 08:02
優格姐姐元旦報喜 秀戒要嫁電競教父 優格姐姐元旦報喜 秀戒要嫁電競教父
2017/01/02 06:00
「比你們想的還幸福」 Rain寶島跨年夜隔空示愛金泰希 「比你們想的還幸福」 Rain寶島跨年夜隔空示愛金泰希
2017/01/02 07:13
陳仙梅真愛誓言 「我沒嫁豪門，我嫁了十足好門」 陳仙梅真愛誓言 「我沒嫁豪門，我嫁了十足好門」
2017/01/02 08:42
朴寶劍奪獎搞哭宋仲基 雙宋得獎又讓宋仲基落淚 朴寶劍奪獎搞哭宋仲基 雙宋得獎又讓宋仲基落淚
2017/01/02 06:00
陳仙梅婚宴拖3年 攝影師尪下跪求婚 陳仙梅婚宴拖3年 攝影師尪下跪求婚
2017/01/02 06:00
中居掰掰SMAP伙伴 草彅剛想結婚了 中居掰掰SMAP伙伴 草彅剛想結婚了
2017/01/02 06:00
蘇打綠休團告別唱 青峰才開場就爆哭 蘇打綠休團告別唱 青峰才開場就爆哭
2017/01/02 06:00
白家綺性感辣唱 網友誤當謝金燕 白家綺性感辣唱 網友誤當謝金燕
2017/01/02 06:00
Rain跨年伴台粉 「幸福」示愛金泰希 Rain跨年伴台粉 「幸福」示愛金泰希
2017/01/02 06:00
鄭元暢拿命換4億 中國拚戲日睡2小時 鄭元暢拿命換4億 中國拚戲日睡2小時
2017/01/02 08:59
烏龍桃花～野田火速斷開前田 廣瀨鈴撇戀成田凌 烏龍桃花～野田火速斷開前田 廣瀨鈴撇戀成田凌
2017/01/02 06:00
王若琳元旦3點開唱 自呼巴掌提神 王若琳元旦3點開唱 自呼巴掌提神
2017/01/02 06:00
52Hz返鄉特映 花媽率眾捧場 52Hz返鄉特映 花媽率眾捧場
2017/01/02 06:00
貝克漢一家這樣迎新年！開心分享全家福照片 貝克漢一家這樣迎新年！開心分享全家福照片
2017/01/02 09:16
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.