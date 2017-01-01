（影音）李準基秀4國語言賀新年 姜河那緊張了

洪宗玄（左起）、姜漢娜、IU、徐玄、李準基、姜河那一同現上祝福。（翻攝自姜漢娜Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯劇《步步驚心：麗》演員李準基、IU、徐玄、姜河那、洪宗玄、姜漢娜繼8月記者會後，相隔4個月後在昨晚SBS演技大賞後台相聚，除了姜漢娜和IU在Instagram曬出合照外，李準基PO上眾人和全球粉絲道賀新年快樂的影片，姜漢娜用韓、中、英三國語言道賀後，李準基再加碼日文秀4國語言，硬是壓過姜漢娜。

《步步》6位演員時隔4個月在演技大賞重聚。（翻攝自姜漢娜Instagram）

6人時隔4個月後聚在一起參加演技大賞並迎接2017年，姜漢娜在跨年的當下率先貼出《步步》演員群在典禮的合照，典禮結束後南韓時間近凌晨2點6人合體祝福粉絲新年快樂，以韓、中、日3國語言道新年快樂的李準基，讓一旁剛講完的姜河那緊張地說：「不要說了！我也會。」可愛的反應萌翻不少網友，但李準基無視他，再用英文道賀，歡樂的嬉鬧影片讓網友紛紛表示好可愛。

《步步》6位演員在後台大搞怪。（翻攝自IU Instagram）

祝賀影片：（影片擷取自Instagram，如遭移除請見諒。）

배우 이준기 a.k.a Actor JG !李準基（@actor_jg）張貼的影片 於 2016 年 12月 月 31 9:24上午 PST 張貼