楊冪跨年不見老公 郭敬明發文暗諷劉愷威？

陳學冬（左起）、楊冪和郭敬明一起跨年。（翻攝自郭敬明微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星楊冪在中國擁有超高的人氣，不僅其主演的電視劇和電影都很火，隨隨便便穿一件衣服或是發一張自拍照都有可能會登上熱搜榜。然而，她2014年和港星劉愷威結婚後，不僅屢被傳夫妻不合、婚變，甚至日前劉還被爆出和女星王鷗半夜在飯店私會。而昨日，楊冪跨年不僅沒和老公過，楊的好友郭敬明還疑似發文暗諷劉愷威？

楊冪（紅色帽T者）跨年不見老公身影。（翻攝自陳學冬微博）

昨日晚間，《小時代》作者兼導演郭敬明在微博上PO出了和楊冪、陳學冬的合照，並寫下：「平安夜以後，再次一起跨年，這次終於不是孤男寡女了。」而隨後陳學冬也跟著PO文，可以看見除了他們3人，還有另外許多友人也都一起迎接2017。然而，有網友就認為，郭敬明發文所指的「孤男寡女」，是在暗諷楊的老公劉愷威和女星王鷗半夜在飯店討論劇本、「孤男寡女共處一室」，替楊冪抱不平。

楊冪（右）和老公劉愷威（左）屢被傳婚變。（翻攝自劉愷威微博）

事實上，郭敬明會這樣發文應該是因為他平安夜時也是和楊冪一起過，當時他還PO出兩人的拍立得照笑稱「也是沒想到，平安夜是我倆過」，而如今跨年多了陳學冬，所以才「終於不是孤男寡女」。不過，還是有人認為，雖然劉愷威在新疆拍戲，但楊冪連兩次過節都沒跟老公，未免也太悲情了！而之前楊冪力挺老公沒偷吃，也被許多網友罵「傻」。

郭敬明微博全文。（翻攝自郭敬明微博）

郭敬明微博全文。（翻攝自郭敬明微博）