限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

楊冪跨年不見老公 郭敬明發文暗諷劉愷威？

2017/01/01 16:45

陳學冬（左起）、楊冪和郭敬明一起跨年。（翻攝自郭敬明微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星楊冪在中國擁有超高的人氣，不僅其主演的電視劇和電影都很火，隨隨便便穿一件衣服或是發一張自拍照都有可能會登上熱搜榜。然而，她2014年和港星劉愷威結婚後，不僅屢被傳夫妻不合、婚變，甚至日前劉還被爆出和女星王鷗半夜在飯店私會。而昨日，楊冪跨年不僅沒和老公過，楊的好友郭敬明還疑似發文暗諷劉愷威？

楊冪（紅色帽T者）跨年不見老公身影。（翻攝自陳學冬微博）

昨日晚間，《小時代》作者兼導演郭敬明在微博上PO出了和楊冪、陳學冬的合照，並寫下：「平安夜以後，再次一起跨年，這次終於不是孤男寡女了。」而隨後陳學冬也跟著PO文，可以看見除了他們3人，還有另外許多友人也都一起迎接2017。然而，有網友就認為，郭敬明發文所指的「孤男寡女」，是在暗諷楊的老公劉愷威和女星王鷗半夜在飯店討論劇本、「孤男寡女共處一室」，替楊冪抱不平。

楊冪（右）和老公劉愷威（左）屢被傳婚變。（翻攝自劉愷威微博）

事實上，郭敬明會這樣發文應該是因為他平安夜時也是和楊冪一起過，當時他還PO出兩人的拍立得照笑稱「也是沒想到，平安夜是我倆過」，而如今跨年多了陳學冬，所以才「終於不是孤男寡女」。不過，還是有人認為，雖然劉愷威在新疆拍戲，但楊冪連兩次過節都沒跟老公，未免也太悲情了！而之前楊冪力挺老公沒偷吃，也被許多網友罵「傻」。

郭敬明微博全文。（翻攝自郭敬明微博）

郭敬明微博全文。（翻攝自郭敬明微博）

相關新聞

推薦新聞
元旦嫁言承旭？ 林志玲樂回12字 元旦嫁言承旭？ 林志玲樂回12字
2017/01/01 09:53
「以為是工作人員彩排」 他一開唱驚呆人 「以為是工作人員彩排」 他一開唱驚呆人
2017/01/01 13:46
田中實加道歉聲明 遠流代發不背書 田中實加道歉聲明 遠流代發不背書
2017/01/01 14:50
（影音）蘇打綠休團最終場 青峰開口就爆哭 （影音）蘇打綠休團最終場 青峰開口就爆哭
2017/01/01 15:23
人根本不在現場？！王菲被爆跨年獻唱放影片 人根本不在現場？！王菲被爆跨年獻唱放影片
2017/01/01 10:49
跨年演出太隨便？ 曹西平怒轟藝人「不認真」 跨年演出太隨便？ 曹西平怒轟藝人「不認真」
2017/01/01 11:12
前AV女優專輯MV公開 網友：驚人的歌聲 前AV女優專輯MV公開 網友：驚人的歌聲
2017/01/01 10:06
陳仙梅產2子終辦喜宴 老公元旦下跪補求婚 陳仙梅產2子終辦喜宴 老公元旦下跪補求婚
2017/01/01 16:01
瑤瑤當著金陽面 親那根破情變 瑤瑤當著金陽面 親那根破情變
2017/01/01 12:55
「沒對不起任何人」 許瑋甯2017吐心聲 「沒對不起任何人」 許瑋甯2017吐心聲
2017/01/01 11:03
裙擺蓋住整層樓梯 林若亞夢幻婚照大曝光 裙擺蓋住整層樓梯 林若亞夢幻婚照大曝光
2017/01/01 11:16
暗嗆袁惟仁「踩人屍體往上走」 陸元琪抗憂鬱告別2016 暗嗆袁惟仁「踩人屍體往上走」 陸元琪抗憂鬱告別2016
2017/01/01 09:55
大S曬照汪小菲神隱 引爆粉絲好奇心 大S曬照汪小菲神隱 引爆粉絲好奇心
2017/01/01 11:40
力挺王菲遭轟 那英怒嗆酸民「狗雜種！」 力挺王菲遭轟 那英怒嗆酸民「狗雜種！」
2017/01/01 14:57
（影音）徐佳瑩強國跨年吃力走音 背後原因竟是... （影音）徐佳瑩強國跨年吃力走音 背後原因竟是...
2017/01/01 16:18
李光洙自豪會畫畫 女生給化妝崩潰變... 李光洙自豪會畫畫 女生給化妝崩潰變...
2017/01/01 13:43
SMAP解散後下一步 「他」準備當人夫 SMAP解散後下一步 「他」準備當人夫
2017/01/01 14:25
（影音）新年第一kiss！《鬼怪》孔侑金高恩吻戲超浪漫 （影音）新年第一kiss！《鬼怪》孔侑金高恩吻戲超浪漫
2017/01/01 10:54
新手奶爸大放送 帥哥+寶貝顏值大破表 新手奶爸大放送 帥哥+寶貝顏值大破表
2017/01/01 13:30
（影音）自由廣場最終唱 青峰驚：可以跳吧 （影音）自由廣場最終唱 青峰驚：可以跳吧
2017/01/01 16:28
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.