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（影音）哈妮雪炫子瑜再合體！ 清純魅力讓粉絲暴動啦

2017/01/01 17:10

AOA雪炫（左起）、TWICE子瑜、EXID哈妮和二度合體演出，引爆粉絲的尖叫聲。（擷取自MBCentertainment YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓三大人氣女神「EXID」哈妮和「AOA」雪炫、「TWICE」子瑜繼去年10月拼盤演唱會「Korean Music Wave」合體後，昨日3人在MBC舉辦的「歌謠大祭典」再次合體，有別10月的性感空姐裝，三人換上粉色搭白色的學院風短裙，展現清純魅力，在表演舞台還沒公開前就已掀起熱議，期待「哈雪子」回歸舞台。

子瑜這次紮上斜馬尾，被網友大讚「好萌」。（翻攝自MBCentertainment YouTube）

哈妮、雪炫、子瑜上次合作表演前輩「Wonder Girls」的《Tell Me》和《Nobody》，超高顏值的組合引起高度討論和觀眾的喜愛，粉絲甚至幫3人組成的團體取名為「哈雪子」，這次3人穿上白衣粉裙大跳「FIN.K.L」的《To my boyfriend》，其中尚未成年的子瑜服裝相對保守，以斜馬尾甜美造型示人，雪炫和哈妮則露出小蠻腰、蜜大腿活力唱跳，展現清純魅力，讓網友大讚「要暴動了」。

子瑜（右起）、雪炫、哈妮10月首度同台，高人氣組合嗨爆全場。（翻攝自SPOTVSTAR）

「哈雪子」合作舞台（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）

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