（影音）徐佳瑩強國跨年吃力走音 背後原因竟是...

徐佳瑩（右）和古巨基（左）合唱《情歌王》。（截取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「LaLa」徐佳瑩從《超級星光大道》勇奪冠軍出道，不僅有出色的歌唱實力，甚至能夠自己作詞作曲，是歌壇公認的創作才女。近年她參加中國的節目《我是歌手》、《我要和你唱》，多次展現驚人唱功，也因此在中國爆紅。不過，昨日她受邀參加上海東方衛視跨年，竟然慘遭批評唱得超吃力還走音？

徐佳瑩一向被認為是唱功極佳的歌手。（翻攝自徐佳瑩臉書）

徐佳瑩昨日參加上海東方衛視的跨年，和香港歌手古巨基合唱男方的經典歌曲《情歌王》，由於兩人都曾經參加過《我是歌手》，歌唱實力皆獲得認可，因此他們的合作也令人格外期待。不料，徐佳瑩一開口就遭批唱得相當吃力，甚至唱到後來還多次走音，令觀眾超傻眼，紛紛驚呼「LaLa怎麼了」？

徐佳瑩的跨年演出被批走音、吃力。（截取自YouTube）

雖然惡評不少，但有網友就表示，其實徐佳瑩之所以會走音是因為這首歌是給男生的key，所以歌曲前面太低徐佳瑩才唱不下去，且LaLa唱到歌詞「明天我要嫁給你啦」時，已經回復女生音高，明顯就好很多，要是讓她用自己的key唱一首，一定會恢復以往水準。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）