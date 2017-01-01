梧桐妹首露臉 萌萌大眼激似賈靜雯

賈靜雯（左）與修杰楷婚後幸福，3月將迎接第三胎的到來。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人賈靜雯去年和修杰楷姊弟戀修成正果，兩人婚後育有一女「咘咘」，加上與前夫所生的大女兒「梧桐妹」，一家四口幸福和樂，今在臉書曬出「賈修一家」的元旦日常，其中梧桐妹首度露眼，一雙萌萌大眼，讓網友不禁大讚「基因強大！」

賈靜雯曬出「賈修一家」的元旦日常。（翻攝自臉書）

賈靜雯今在臉書曬出多張家庭日常，她透露2017年的第一天，還是一如往常地準備早餐、在陽光下奔跑嬉戲、與最愛的寶貝們自拍，「生活中製造幸福的點滴，有甜，有苦...有夢，有實現！這就是我要的生活～親愛的你們，希望2017，你們也過著你們要的生活！」並曬出多張生活照，其中梧桐妹難得露眼，一雙大眼遺傳了賈靜雯優良基因，讓粉絲驚呼「原來姊姊也是跟媽媽一樣大眼睛」、「母女倆真的太美了！」、「這基因好狂」，而她嘟嘴與咘咘的合照，還意外撞臉郭雪芙。

梧桐妹（右）難得露眼，一雙大眼遺傳賈靜雯（左）優良基因。（翻攝自臉書）

賈靜雯2010年與前夫孫志浩離婚，曾開記者會哭訴4個月未見到梧桐妹，為了避免再失去女兒，她接受協議中的「不可讓梧桐妹參與公開活動，也不可在媒體前曝光」、「赴海外拍戲不可超過5天」，所以每次曬照時，她都會以修圖軟體後製，讓梧桐妹巧妙戴上墨鏡。

賈靜雯（右）嘟嘴賣萌與咘咘合照，意外撞臉郭雪芙。（翻攝自臉書）