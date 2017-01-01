陳仙梅產2子終辦喜宴 老公元旦下跪補求婚

陳仙梅向來在臉書上只會放跟兒子的合照，老公重隱私從未露過面。（翻攝自陳仙梅臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕名本土劇女星陳仙梅2014年和攝影師老公「印地安」登記結婚，今年5月產下次子Mason，原本低調遲遲未舉辦婚宴的兩人，選在2017年元旦中午在台北辦舉文定喜宴，期間「印地安」單膝下跪小聲和她求婚，「妳願意嫁給我嗎？」讓她感動地頻拭淚，也一圓「人生唯一願望」。

陳仙梅PO到老公的照片時，都會後製將老公的臉打馬賽克。（翻攝自陳仙梅臉書）

陳仙梅和老公結婚2年，兩人因拍戲結緣，目前有2個兒子Ryder和Mason，因老公希望保有隱私一直未公開正面照，在她臉書上傳的照片中老公都是打馬賽克。據《蘋果日報》報導，今日喜宴超保密，圈內人也僅邀了狄鶯、孫鵬、王瞳、艾成、尹昭德、黃雨欣等，還交代飯店防堵媒體採訪。

陳仙梅時常在臉書上分享Ryder（左）和Mason（右）的照片。（翻攝自陳仙梅臉書）

喜宴中播放了兩人交往經過，全場木訥的印地安幾乎未開口說，都是陳仙梅在發言，陳仙梅不忘虧老公都沒有和她求婚，只有看到老公在蛋糕上小小的「marry me」，讓她忍不住笑說：「什麼鬼啊！」最後印地安也被拱求婚，完成陳仙梅的夢想，兩人在求婚結束後被催接吻，引爆全場高潮。