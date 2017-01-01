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「不需法律告訴我們什麼是愛」 星媽挺兒同志婚

2017/01/01 15:11

澳洲超模米蘭達蔻兒（左三），前日參加弟弟馬修寇兒（右二）和男友的婚禮。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕澳洲超模米蘭達蔻兒的的弟弟馬修寇兒，前天在家裡和交往2年的男友吉米萊特，舉辦一場溫馨浪漫的同志婚裡，姊姊米蘭達蔻兒穿白色洋裝，小露香肩、頭帶花市擔任伴娘，儘管同性婚姻在澳洲尚未合法通過，他們的父母卻是無條件支持兒子，媽媽ThereseIG大方曬兒子結婚照，並霸氣說：「我們不需要澳洲政府或是法律告訴我們，愛是什麼。」

米蘭達和科技富豪未婚夫伊凡史匹格連袂出席婚禮，她穿著無袖露肩洋裝擔任伴娘，伊凡則一身休閒look，開心的和未婚妻的家人合影，馬修挽著父親的手走上紅毯，和老公在200多名至親好友的見證下，交換婚姻誓言，在家人的祝福下甜蜜完婚，馬修寇兒的媽媽Therese表示：「儘管澳洲有著古老的信仰、尚未認同同性婚姻，但在我們眼中，在馬修和吉米的家人眼中，在宇宙法則中，馬修和吉米已結婚，一起展開一段嶄新美麗的人生」。

米蘭達蔻兒弟弟馬修寇兒（左），前日跟交往2年的男友吉米萊特（右），在親朋好友見證下甜蜜完婚。（翻攝自IG）

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