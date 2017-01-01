「不需法律告訴我們什麼是愛」 星媽挺兒同志婚
2017/01/01 15:11
澳洲超模米蘭達蔻兒（左三），前日參加弟弟馬修寇兒（右二）和男友的婚禮。（翻攝自IG）
〔娛樂頻道／綜合報導〕澳洲超模米蘭達蔻兒的的弟弟馬修寇兒，前天在家裡和交往2年的男友吉米萊特，舉辦一場溫馨浪漫的同志婚裡，姊姊米蘭達蔻兒穿白色洋裝，小露香肩、頭帶花市擔任伴娘，儘管同性婚姻在澳洲尚未合法通過，他們的父母卻是無條件支持兒子，媽媽Therese在IG大方曬兒子結婚照，並霸氣說：「我們不需要澳洲政府或是法律告訴我們，愛是什麼。」
米蘭達和科技富豪未婚夫伊凡史匹格連袂出席婚禮，她穿著無袖露肩洋裝擔任伴娘，伊凡則一身休閒look，開心的和未婚妻的家人合影，馬修挽著父親的手走上紅毯，和老公在200多名至親好友的見證下，交換婚姻誓言，在家人的祝福下甜蜜完婚，馬修寇兒的媽媽Therese表示：「儘管澳洲有著古老的信仰、尚未認同同性婚姻，但在我們眼中，在馬修和吉米的家人眼中，在宇宙法則中，馬修和吉米已結婚，一起展開一段嶄新美麗的人生」。
米蘭達蔻兒弟弟馬修寇兒（左），前日跟交往2年的男友吉米萊特（右），在親朋好友見證下甜蜜完婚。（翻攝自IG）
相關新聞
- 億萬超模刻苦出身 掃頭髮窩宿舍日賺20美元
- 超模住處遭狂粉持刀闖入 保安發現制止眼睛被刺傷
- 超「越」想像 讓心靈放假
- 關惹火尬米蘭達 泰勒絲胸前通肚臍
- 米蘭達可兒大賣肉 性感炸翻比佛利
- 正台灣大道3房 首付36萬起
- 32歲拚23歲 名模捧胸曬屁股蛋
- 澳洲超模曬辣乳 水中纏綿百億新歡
- 奧蘭多當街被掀衣 誰伸鹹豬手
- 米蘭達姊弟戀放閃 十指交纏富豪
- 米蘭達有辦「髮」 保養只要5分鐘
- 天使辣模鬥髮 逆齡無「屑」可擊
- 揮別舊情 奧蘭多看上豐臀金超模妹
- 分手奧蘭多 米蘭達坦承曾罹憂鬱症
- 米蘭達貼新歡 奧蘭多哭哭惹
- 米蘭達禮服超吸睛 乳溝美胸盡收眼底
- 辣模米蘭達 公開獨家養生撇步
- 狹路相逢 席琳娜與米蘭達微笑互擁
- 何方神聖 讓EXO世勳變 小粉絲？
推薦新聞