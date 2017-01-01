田中實加道歉聲明 遠流代發不背書

田中實加說，許多灣生最大的願望就是回到台灣見故人一面，但部分人事已非，所以她希望灣生們感動的故事能活在《我在南方的家》。（記者王捷攝）〔記者楊媛婷／台北報導〕本名陳宣儒的電影製片人、作家田中實加透過遠流出版社創辦人王榮文臉書，發聲明承認身世造假、盜用他人繪畫作品，坦承自己就是土生土長的高雄人，並向所有大眾、灣生致歉。

王榮文表示，上週五田中實加到出版社道歉，並委由王榮文代發聲明稿向社會說明真相，但王榮文強調，遠流與他個人都不為該份聲明背書，只是因為田中實加不知如何向大眾說明，他才協助將田中實加道歉聲明發在臉書上。對於田中實加造假身世與盜圖一事，王榮文說這是他回顧2016最遺憾的一件事，雖然田中實加已道歉，至於台灣人民是否願意原諒田中實加，則是台灣人自己的決定，王榮文也問田中為何說謊，甚至在媒體質疑後，仍執迷不悟？田中實加則是向他表明，「說了一個謊後，要用更多的謊去圓謊。」

田中實加在聲明中坦承，灣生田中櫻代其實是她高三時在火車站巧遇，剛好她長得肖似田中櫻代因難產過世的女兒，生辰又與櫻代的女兒同天，便與這位後來她口中的「外婆」成為忘年之交，田中櫻代後來又贊助她到日本、美國、法國進修，「但我不長進，全都沒有完成學業。」

田中實加說自己被田中櫻代背後的灣生故事感動，因此開始投入灣生的田野調查與紀錄，她強調灣生的故事是真的，灣生對台灣的愛也是真的，「台日之間的牽絆與情感更是真實的」，她於聲明中強調千萬別因為她個人的問題，讓這些真實的情感被抹滅。

田中也一改之前聲稱都已取得盜圖畫家諒解的說法，聲明中表示會再努力與原作者聯繫，期待取得他們的諒解，她說不曾將這些盜用作品當成商品販售，當初會將這些作品盜用貼在自己臉書上，是因為這些都是她崇拜嚮往的作品。