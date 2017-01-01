限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

田中實加道歉聲明 遠流代發不背書

2017/01/01 14:50

田中實加說，許多灣生最大的願望就是回到台灣見故人一面，但部分人事已非，所以她希望灣生們感動的故事能活在《我在南方的家》。（記者王捷攝）〔記者楊媛婷／台北報導〕本名陳宣儒的電影製片人、作家田中實加透過遠流出版社創辦人王榮文臉書，發聲明承認身世造假、盜用他人繪畫作品，坦承自己就是土生土長的高雄人，並向所有大眾、灣生致歉。

王榮文表示，上週五田中實加到出版社道歉，並委由王榮文代發聲明稿向社會說明真相，但王榮文強調，遠流與他個人都不為該份聲明背書，只是因為田中實加不知如何向大眾說明，他才協助將田中實加道歉聲明發在臉書上。對於田中實加造假身世與盜圖一事，王榮文說這是他回顧2016最遺憾的一件事，雖然田中實加已道歉，至於台灣人民是否願意原諒田中實加，則是台灣人自己的決定，王榮文也問田中為何說謊，甚至在媒體質疑後，仍執迷不悟？田中實加則是向他表明，「說了一個謊後，要用更多的謊去圓謊。」

田中實加在聲明中坦承，灣生田中櫻代其實是她高三時在火車站巧遇，剛好她長得肖似田中櫻代因難產過世的女兒，生辰又與櫻代的女兒同天，便與這位後來她口中的「外婆」成為忘年之交，田中櫻代後來又贊助她到日本、美國、法國進修，「但我不長進，全都沒有完成學業。」

田中實加說自己被田中櫻代背後的灣生故事感動，因此開始投入灣生的田野調查與紀錄，她強調灣生的故事是真的，灣生對台灣的愛也是真的，「台日之間的牽絆與情感更是真實的」，她於聲明中強調千萬別因為她個人的問題，讓這些真實的情感被抹滅。

田中也一改之前聲稱都已取得盜圖畫家諒解的說法，聲明中表示會再努力與原作者聯繫，期待取得他們的諒解，她說不曾將這些盜用作品當成商品販售，當初會將這些作品盜用貼在自己臉書上，是因為這些都是她崇拜嚮往的作品。

推薦新聞
元旦嫁言承旭？ 林志玲樂回12字 元旦嫁言承旭？ 林志玲樂回12字
2017/01/01 09:53
「以為是工作人員彩排」 他一開唱驚呆人 「以為是工作人員彩排」 他一開唱驚呆人
2017/01/01 13:46
雙宋同奪年度大獎！宋仲基自爆愛哭「榮耀獻給慧喬姐姐」 雙宋同奪年度大獎！宋仲基自爆愛哭「榮耀獻給慧喬姐姐」
2017/01/01 07:18
人根本不在現場？！王菲被爆跨年獻唱放影片 人根本不在現場？！王菲被爆跨年獻唱放影片
2017/01/01 10:49
「史上最美小三」起底是整形妹 舊照曝光網友酸.... 「史上最美小三」起底是整形妹 舊照曝光網友酸....
2017/01/01 07:10
蘇打綠休團最終場 青峰開口就爆哭 蘇打綠休團最終場 青峰開口就爆哭
2017/01/01 15:23
前AV女優專輯MV公開 網友：驚人的歌聲 前AV女優專輯MV公開 網友：驚人的歌聲
2017/01/01 10:06
田中實加道歉聲明 遠流代發不背書 田中實加道歉聲明 遠流代發不背書
2017/01/01 14:50
花蝴蝶太愛遲到 紐約跨年專人伺候 花蝴蝶太愛遲到 紐約跨年專人伺候
2017/01/01 07:57
五月天跨年爆驚喜 4度安可還不散 五月天跨年爆驚喜 4度安可還不散
2017/01/01 07:15
失言封殺三立 瑤瑤：新的一年要謹言慎行 失言封殺三立 瑤瑤：新的一年要謹言慎行
2017/01/01 07:08
晨翔25歲生日！粉絲豪砸24萬包車慶生 晨翔25歲生日！粉絲豪砸24萬包車慶生
2017/01/01 07:17
「沒對不起任何人」 許瑋甯2017吐心聲 「沒對不起任何人」 許瑋甯2017吐心聲
2017/01/01 11:03
黃曉明受訪急喊卡 趕回家「Baby在等我！」 黃曉明受訪急喊卡 趕回家「Baby在等我！」
2017/01/01 10:21
暗嗆袁惟仁「踩人屍體往上走」 陸元琪抗憂鬱告別2016 暗嗆袁惟仁「踩人屍體往上走」 陸元琪抗憂鬱告別2016
2017/01/01 09:55
瑤瑤當著金陽面 親那根破情變 瑤瑤當著金陽面 親那根破情變
2017/01/01 12:55
大S曬照汪小菲神隱 引爆粉絲好奇心 大S曬照汪小菲神隱 引爆粉絲好奇心
2017/01/01 11:40
蕭敬騰跨年彈唱NG 求饒「再給機會」後又凸槌 蕭敬騰跨年彈唱NG 求饒「再給機會」後又凸槌
2017/01/01 12:47
慎入！快樂寶拉開春第一脫 甩拋胸罩上空捧奶 慎入！快樂寶拉開春第一脫 甩拋胸罩上空捧奶
2017/01/01 12:24
力挺王菲遭轟 那英怒嗆酸民「狗雜種！」 力挺王菲遭轟 那英怒嗆酸民「狗雜種！」
2017/01/01 14:57
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.