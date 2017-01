（影音）艾瑪華森重現《美女與野獸》名曲 網友耳朵戀愛了

艾瑪華森(左)飾演的「貝兒」與丹史帝文斯飾演的「野獸」(右),終於以劇中造型雙雙露面。(翻攝自YouTube)

〔娛樂頻道/綜合報導〕迪士尼真人版電影《美女與野獸》未上映已引起網友關注,其中找來知性美女艾瑪華森飾演女主角「貝兒」,之前公開她穿上貝兒招牌黃禮服讓不少人大喊要戀愛了。官方推特日前搶先釋出艾瑪華森在片中所演唱的經典名曲《Something There》,甜美的歌聲獲得網友一致好評。

真人版《美女與野獸》電影開了一套最新劇照,艾瑪華森的「貝兒」相當美麗動人。(翻攝自Entertainment Weekly)

迪士尼相隔16年推出《美女與野獸》真人版電影,在公開的劇照中,艾瑪華森的模樣被網友讚翻,原本擔心她無法勝任歌唱部分的網友,在聽到官方曝光的33秒音源檔後,紛紛表達了對艾瑪華森歌唱實力的驚豔,並稱「有她不會的事嗎?」,該電影將和美國在3月17日同步上映。

《美女與野獸》真人版電影臺灣將在3月17日上映。(翻攝自美女與野獸官方臉書)

相關影片(影片擷取自推特,如遭移除請見諒。)

Here's your exclusive first listen of @EmmaWatson​ singing 'Something There' from Beauty and the Beast. #BeOurGuest pic.twitter.com/AWpcrDmELY