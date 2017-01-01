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SMAP解散後下一步 「他」準備當人夫

2017/01/01 14:25

SMAP2016年底正式解散，外界都好奇成員們未來的走向。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕日本傑尼斯天團「SMAP」昨正式走入歷史，全員解散開始以個人名義活動，外界都相當好奇，SMAP成員下一步怎麼走？42歲的草彅剛，被爆料等拍完新戲，就要開始籌備和圈外女友的婚禮，準備成為人夫。

SMAP在告別舞台上深深向粉絲鞠躬。（翻攝自YouTube）據《蘋果日報》報導，中居正廣昨在廣播節目中提到解散一事，透露看著歌迷支持SMAP的種種行動，包括連署書、發起《世界唯一僅有的花》購買活動等等，他們都看在眼裡並感激在心，他說：「解散不是誰的錯，成員們真的很努力撐過這一年，慎吾！剛！吾郎！木村！SMAP！再見囉！」豁然的向28年回憶告別，走向新的未來。SMAP解約後，木村拓哉、草彅剛、稻垣吾郎會專攻戲劇，中居正廣將深耕主持界，一度傳出會引退的香取慎吾，也將繼續主持手上的節目。

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