李光洙自豪會畫畫 女生給化妝崩潰變...
2017/01/01 13:43
李光洙飾演的漫畫家「趙石」自告奮勇幫女友愛鳳化妝，看起來頗有架勢。（翻攝自秒拍）
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣漫畫《心裡的聲音》因內容超爆笑無厘頭，在網路上破千萬點擊率，改拍成真人版網路劇也超受歡迎，由《RM》班底、知名演員李光洙擔任主角，飾演1名網路漫畫家，他相當自豪自己的繪畫能力，自告奮勇說要幫女友化妝，沒想到他根本把女友的臉當成漫畫在畫，打亮跟加深輪廓後，直接變成他漫畫裡的人物，超爆笑作品讓網友直呼：「我如果是女生一定會崩潰！」
女友愛鳳放心的讓他塗塗抹抹。（翻攝自秒拍）李光洙在《心裡的聲音》裡飾演網路漫畫家趙石，和女友愛鳳交往7年才結婚，30日播出的內容中，因愛鳳手受傷打石膏不方便，趙石自告奮勇要幫她化妝，拿起刷具和粉底煞有其事的開始在臉上塗抹，手法俐落又迅速，看起來還真的有那麼回事，愛鳳還忍不住稱讚：「你看起來不像第一次化妝耶！」趙石得意的回答：「我可是會畫畫的人。」沒想到鏡頭帶到完成品時，愛鳳的臉完全變成漫畫人物，而趙石也在心裡偷笑：「我是漫畫家，畫搞笑漫畫的人。」讓網友笑到流淚。
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