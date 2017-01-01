（影音）沈玉琳發揮即戰力 新節目搞笑無極限

沈玉琳將開新節目《出槌追追追》。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕嘴砲無敵、人稱「荒謬大師」的沈玉琳，幽默無厘頭的主持風格，讓他擁有無數死忠觀眾，甚至曾被選為「最不想轉台王」，日前他為了搶攻尾牙市場，推出個人單曲《人狗情未了》，一直是通告藝人的他，如今將要主持一個屬於自己的新節目，名稱叫《出槌追追追》，將生活中發生的搞笑、KUSO趣事整理出來，並以他幽默的風格來詮釋，令不少觀眾超期待。

沈玉琳將開新節目《出槌追追追》。（翻攝自YouTube）

據《ETtoday》報導，無論是政經新聞或娛樂新聞，大眾每天生活在高度壓力之下，最愛看的仍是KUSO、搞笑的「凸槌」新聞舒壓，沈玉琳從製作人轉戰幕前，超強口才讓他很快就受到觀眾歡迎，能從外太空講到內子宮，講得天花亂墜、萬梗齊發，接下的全新綜藝節目，也將要延續這個風格，將新聞以無厘頭的方式傳達並分享，他也興奮表示：「請粉絲拭目以待。」

相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）