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蕭敬騰跨年彈唱NG 求饒「再給機會」後又凸槌

2017/01/01 12:47

蕭敬騰回鄉跨年。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕 「老蕭」蕭敬騰為陪花蓮鄉親跨年，昨天凌晨3點從深圳拉車到香港，先坐早班機飛台北，又趕搭普悠瑪號到花蓮，舟車勞頓幾乎沒睡，許是太過勞累的關係，讓他上台自彈自唱NG2次，可愛大喊：「ㄟˊ～怎麼會這樣」笑翻眾人。

蕭敬騰跨年趕到家鄉花蓮表演，第一首歌準備鋼琴自彈自唱《最後的請求》，不料一坐到鋼琴前就NG，因為現場下雨，鋼琴上都是水，讓他尷尬大喊：「再給我一次機會。」隨即拿布把水擦乾，可能是因為趕路造成的疲勞，讓他一切就緒後，又再次NG，他忍不住在台上大笑：「ㄟˊ～怎麼會這樣，我怎麼會突然忘了。」最後賣萌求饒：「再一次，再錯的話就是我的問題。」終於順利完成演出，可愛的模樣帶給粉絲不少歡樂。

 

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