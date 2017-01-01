蕭敬騰跨年彈唱NG 求饒「再給機會」後又凸槌
2017/01/01 12:47
〔娛樂頻道／綜合報導〕 「老蕭」蕭敬騰為陪花蓮鄉親跨年，昨天凌晨3點從深圳拉車到香港，先坐早班機飛台北，又趕搭普悠瑪號到花蓮，舟車勞頓幾乎沒睡，許是太過勞累的關係，讓他上台自彈自唱NG2次，可愛大喊：「ㄟˊ～怎麼會這樣」笑翻眾人。
蕭敬騰跨年趕到家鄉花蓮表演，第一首歌準備鋼琴自彈自唱《最後的請求》，不料一坐到鋼琴前就NG，因為現場下雨，鋼琴上都是水，讓他尷尬大喊：「再給我一次機會。」隨即拿布把水擦乾，可能是因為趕路造成的疲勞，讓他一切就緒後，又再次NG，他忍不住在台上大笑：「ㄟˊ～怎麼會這樣，我怎麼會突然忘了。」最後賣萌求饒：「再一次，再錯的話就是我的問題。」終於順利完成演出，可愛的模樣帶給粉絲不少歡樂。
相關新聞
- 強國掃光台星 鄉民怒譙跨年晚會沒大咖
- 蕭敬騰獨厚花蓮 先嗑家鄉包
- 超「越」想像 讓心靈放假
- 蕭敬騰狂ㄍㄧㄥ30小時 跨年high翻花蓮
- 今晚跨年夜 蕭敬騰壓軸開唱
- 正台灣大道3房 首付36萬起
- 邁向2017 蕭敬騰明晚到花蓮陪跨年
- 全台嗨跨年 追星照過來
- 蕭敬騰跨年重返花蓮 領獅子合唱團家鄉開唱
- 林俊傑嗆蕭敬騰「算你狠」 狹路相逢只為...
- 流感後首度嗨唱 蕭敬騰歌聲變.....
- （影音）蕭敬騰帶病耶誕城飆嗓 安心亞薄紗性感爆表
- （影音）浩翔耶誕城假人挑戰破紀錄 蕭敬騰帶病壓軸唱
- 蕭敬騰聲援《俠盜》 甄子丹跨刀伴奏
- 葉問跨刀蕭敬騰！ 甄子丹《星戰》者主題曲秀琴藝
- 蕭敬騰病倒3天 首出聲：抱歉讓人期待落空...
- 蕭敬騰中了A型流感 症狀嚴重年輕人易感染
- 蕭敬騰中了這個 癱軟銷聲建中校慶
- 演唱會看出端倪... 林俊傑和蕭敬騰再度爆不合
推薦新聞