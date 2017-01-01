跨年演出太隨便？ 曹西平怒轟藝人「不認真」

曹西平在臉書開砲跨年晚會表演藝人。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人曹西平這幾年在演藝圈復出有成，甚至深受許多年輕觀眾的喜愛，而性格一向直率的他，常在臉書發表對於演藝圈的意見。今曹西平又在臉書發表對跨年晚會的看法，直呼：「很多藝人真的太不認真了，也不重視！」

曹西平今在臉書發文，認為跨年這種大場面，應該要好好打扮自己，「這是跨年晚會不是打歌節目，尊重自己也尊重觀眾！」、「台北穿一樣的衣服，到了別的地方也穿一樣的衣服。」曹西平表示，有些藝人歌曲都沒變，到哪裡都唱一樣的，穿著跟唱的歌曲更是絲毫沒有跨年的氣氛，讓他怒批：「真的太隨便，完全看不下去」，最後更直呼：「今年跨年表演有點弱。」

曹西平臉書全文。（翻攝自臉書）