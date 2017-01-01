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「以為是工作人員彩排」 他一開唱驚呆人

2017/01/01 13:46

林俊傑跨年一連演出7首歌曲，讓粉絲大飽耳福。（華納提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「JJ」林俊傑今年跨年在中國江蘇衛視開唱，接連演唱多首經典歌曲讓粉絲們為之瘋狂。今有工作人員指出，JJ不同於其他明星有架子，他認真彩排，且低調到讓人以為只是一個工作人員。

《新浪娛樂》報導，電視台工作人員透露，跨年彩排許多大明星都不會親自出席，多由助理們代為走位，而林俊傑彩排當天穿著低調，在一批代替走位的助理之後登台，大家沒仔細看也以為是由助理替代，沒想到等台上的人一開口，所有人都驚呆，竟是林俊傑本人，「太低調了，我們還以為又是誰家的工作人員而已呢」，讓所有人忍不住大讚他是已彩排完的歌手中，最認真也是彩排最順利的一位。

林俊傑認真的態度讓工作人員大讚。（翻攝自臉書）

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