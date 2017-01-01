（影音）新年第一kiss！《鬼怪》孔侑金高恩吻戲超浪漫
2017/01/01 10:54
《鬼怪》第10集中，孔侑（右）和金高恩（左）終於確認彼此的心意，甜蜜擁吻。（翻攝自naver）
〔娛樂頻道／綜合報導〕即使全球都在忙跨年，對於世界的韓迷來說，追劇仍是不能停的，話題夯劇《鬼怪》去年12月31日播出第10集，孔侑飾演的900歲「鬼怪金信」，和金高恩飾演的19歲高中生「鬼怪新娘池恩倬」，終於在一來一往的試探與衝突間，確認彼此的心意，雖然2人最終仍得面對分離，仍想貪心的多享受一些戀愛的酸甜滋味，小倆口確認心意後的第一次親吻，也在2017年的第一天發生，給了觀眾最甜蜜的驚喜。
保守的孔侑面對主動的金高恩，一開始相當慌張，模樣超逗趣。（翻攝自naver）
第10集中，新年鐘聲響起後，恩倬不斷說自己成年了，要求金信買酒給她喝，小倆口就在路邊攤喝點小酒吃宵夜，不久後喝醉的恩倬滿臉通紅的說：「這個夜晚好浪漫，什麼都不缺，只缺一樣就完美了。」接著就直接站起來嘟起嘴向鬼怪索吻，保守的金信一開始相當慌張、不知所措，不過也難以拒絕眼前心愛的人，於是捧起恩倬的臉給她一個輕柔的吻，最後2人相視而笑，終於不再像第一次女方突襲式親吻的尷尬，而是確定了彼此的感情，浪漫氛圍也瞬間感染了觀眾。
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