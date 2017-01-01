「沒對不起任何人」 許瑋甯2017吐心聲

許瑋甯演藝事業如日中天。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕混血女星許瑋甯自從與阮經天分手後，憑藉好演技榮獲第50屆金鐘獎最佳女配角，今年還以《紅衣小女孩》風光入圍第53屆金馬獎最佳女主角。新年第一天，她在Instagram發文透露心聲。

許瑋甯今年在101台下和大家人擠人觀賞煙火，她在IG上分享煙火影片，並透露2016的種種，以及迎向新年的心聲，「2017相信的相信、懷疑的離開，不解釋不說；愛我的愛我、不愛我的走，沒有對不起任何人。只想慢慢穩穩的慢慢生活著。」讓許多粉絲留言鼓勵：「比起任何事，快樂最重要喔」、「2017一切都會更好的」。

許瑋甯IG全文。（翻攝自Instagram）